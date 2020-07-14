Экономика

15:27 14.07.2020

США начали предварительное расследование в отношении стальных бесшовных труб из спецсталей

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США начали предварительное расследование в отношении стальных бесшовных труб из спецсталей

Комиссия по международной торговле США начала предварительное антидемпинговое расследование в отношении поставляемых в страну бесшовных стандартных и линейных труб из спецсталей и углеродистой стали, а также бесшовных труб высокого рабочего давления из Украины, Чехии, Кореи и России, .

Инициатором расследования выступила "дочка" французской Vallourec - Vallourec Star (Хьюстон), говорится в сообщении комиссии.

Теги: #сша #трубы
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