США начали предварительное расследование в отношении стальных бесшовных труб из спецсталей

Комиссия по международной торговле США начала предварительное антидемпинговое расследование в отношении поставляемых в страну бесшовных стандартных и линейных труб из спецсталей и углеродистой стали, а также бесшовных труб высокого рабочего давления из Украины, Чехии, Кореи и России, .

Инициатором расследования выступила "дочка" французской Vallourec - Vallourec Star (Хьюстон), говорится в сообщении комиссии.