Экономика

15:05 14.07.2020

НБУ настаивает на отмене "карантинного" ограничения зарплат в госсекторе

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НБУ настаивает на отмене "карантинного" ограничения зарплат в госсекторе

Национальный банк Украины (НБУ) настаивает на отмене введенного на период карантина ограничения зарплат в госсекторе и госкомпаниях в 47 тыс. грн, которое угрожает потерей высококвалифицированных кадров, заявила и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова.

"Госкомпании стали конкурентоспособными на рынке труда, они привлекли умелых и честных менеджеров, которые работают на компанию, а не на скрытые олигархические группы. К тому же уровень зарплат позволяет устранить коррупционную составляющую. Теперь же с учетом введенного ограничения госкомпаниям, да и Нацбанку, будет крайне трудно удерживать высококлассных спецов на своих местах", – сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Рожкова отметила, что благодаря проведенной реформе корпоративного управления и привлечению независимых директоров в наблюдательные советы выросла прибыльность госкомпаний.

"Госпредприятия годами приносили убытки бюджету, ежегодно обходясь в миллиарды долларов в виде дотаций. Тогда как за последние два года они принесли пару миллиардов долларов в виде дивидендов", – добавила и.о. главы НБУ.

Как сообщалось, власти Украины в меморандуме МВФ по новой программе stand by взяли обязательство отменить указанное ограничение до 1 июля, однако это не было сделано.

Президент Украины Владимир Зеленский сначала включил этот вопрос в повестку дня внеочередного заседания Верховной Рады 13 июля, однако затем попросил его не рассматривать.


Полностью интервью с и.о. главы НБУ Екатериной Рожковой читайте на сайте агентства www.interfax.com.ua

Теги: #рожкова
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