Нефть частично отыграла падение на ожиданиях итогов заседаний ОПЕК+, Brent - $42,46 за баррель

Снижение цен на нефть эталонных марок сократилось в ходе торгов во вторник.

Инвесторы ожидают итогов заседаний технического и министерского мониторингового комитетов ОПЕК+.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:01 МСК во вторник составляет $42,46 за баррель, что на $0,26 (0,61%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $0,34 (0,85%) - до $39,76 за баррель.

Ранее в ходе торгов оба контракта теряли в цене более 2%.

Технический комитет ОПЕК+ на заседании во вторник рассмотрит уровни исполнения сделки ОПЕК+ в июне. На среду запланировано заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

Страны ОПЕК+ в июне исполняли сделку на 107%, при этом страны ОПЕК исполнили ее на 112%, страны не-ОПЕК - на 99%, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с докладом, подготовленным к заседанию технического комитета.

Ирак в июне исполнил сделку ОПЕК+ на 90%, к началу августа доведет исполнение обязательств до 100%, а недосокращенные в мае и июне объемы компенсирует в течение июля-сентября, говорится в сообщении государственного агентства Саудовской Аравии SPA по итогам беседы министров энергетики двух стран принца Абдулазиза бен Сальмана и Ихсана Абдель Джабара Исмаеля.

По условиям соглашения Ирак должен был снизить добычу с 4,65 млн баррелей в сутки на 1,06 млн б/с. В мае Ирак выполнил сделку лишь на 46%.

Страны ОПЕК+ с августа готовятся перейти ко второму этапу сделки, означающему частичное восстановление добычи нефти, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Сделка, заключенная в апреле, предполагает, что в августе сокращения составят 7,7 млн б/с.

Между тем, трейдеров продолжает беспокоить рост выявленных случаев заражения коронавирусом в мире, пишет S&P Global Platts. В понедельник губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом распорядился приостановить во всех округах работу ресторанов, баров, музеев и других учреждений в закрытых помещениях.

"Июль может быть еще более сложным месяцем для нефти, чем ожидалось, учитывая негативное влияние неопределенности, связанной с коронавирусом, на спрос", - отметил аналитик AxiCorp Стивен Иннс, комментируя меры, введенные в Калифорнии.

Ограничительные меры ужесточаются и на Филиппинах, в Гонконге и Австралии из-за скачка новых случаев заболевания. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус заявил в понедельник, что "возвращения к старой нормальной жизни в обозримом будущем не будет".

Тем временем китайский импорт нефти в июне вырос до рекордных 12,99 млн б/с, что на 34,4% выше уровня, зафиксированного годом ранее, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Показатель увеличился на 14,6% по сравнению с маем, когда был зафиксирован предыдущий рекорд - 11,34 млн б/с.

По итогам первого полугодия импорт нефти Китая вырос на 9,3% в годовом выражении, до 10,82 млн б/с, несмотря на снижение до минимальных за восемь месяцев 9,72 млн б/с в марте на фоне вспышки коронавируса в стране.