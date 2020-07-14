Рада выделила 2,3 млрд грн в капитал ПО "Южмаш" и реструктуризировала $60,5 млн его долга Минфину

Верховная Рада выделила 2,32 млрд грн на пополнение уставного капитала производственного объединения (ПО) "Южный машиностроительный завод им. Макарова" (ПО "Южмаш", Днепр), а также реструктуризировала долг перед Министерством финансов на сумму $60,5 млн по кредиту, привлеченному в 2004 году у компании Colvis Finance Limited (Великобритания) под госгарантию.

Соответствующий закон, которым внесены изменения в госбюджет на 2020 год с целью финансового оздоровления ПО "Южмаш", принят во вторник 324 голосами народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Документ предусматривает, в частности, что 342 млн грн из общей суммы в 2,32 млрд грн будут направлены на погашение задолженностей "Южмаша" по заработной плате (210 млн грн) и другим отчислениям.

На погашение задолженности по кредиту будет направлено 1,976 млрд грн, при этом задолженность будет реструктуризирована на таких условиях: предприятие погашает неуплаченную на 1 января 2021 года сумму задолженности перед государством ежеквартально равными частями в течение 10 лет, начиная с 2025 года.

Как отмечается в заключении профильного комитета, сумма просроченной задолженности "Южмаша", по данным Минфина на 1 июня 2020 года, составляет $60,493 млн, а расчетная сумма задолженности, которую "Южмаш" должен был уплатить в течение 2016-2020 годов и которую он планирует погашать, начиная с 2025 года, – $67,215 млн.

В пояснительной записке к документу напоминается, что системный кризис на предприятии длится уже более 10 лет, усугубившись в 2014 году с разрывом связей с российскими заказчиками и падением производства на 80%. Вторая волна кризиса началась в начале 2020 года в связи с прекращением в декабре 2019 года финансирования производства РН "Зенит" для программы "Морской старт".

По оценке авторов соответствующего законопроекта, реализация закона позволит избежать банкротства "Южмаша", достичь роста рентабельности его активов с 0% в 2020 году до 8% в 2025 году (по оптимистическому сценарию), увеличить прибыль с 6 млн грн в 2020 году до 221 млн грн в 2025 году и объемы производства и реализации с 1,104 млрд грн до 1,629 млрд грн, в том числе экспортно-ориентированной ракетно-космической продукции – с 1 млрд грн до 1,55 млрд грн (базовый сценарий).

ПО "Южмаш" - одно из ключевых предприятий ракетно-космической промышленности Украины, известный в мире производитель ракетоносителей и спутников гражданского, научного и военного назначения. В связи с разрывом традиционной кооперации в условиях аннексии Крыма и военных действий на Донбассе все последние годы свыше 50% производственных мощностей предприятия находятся в состоянии фактического простоя.