Фондовые рынки АТР снизились на фоне усиления напряженности между США и Китаем

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снизились на торгах во вторник на опасениях обострения разногласий между США и Китаем.

Госдепартамент США в понедельник распространил заявление, в котором говорится, что Соединенные Штаты поддерживают своих партнеров в Юго-Восточной Азии в их стремлении защитить свои права на природные ресурсы в Южно-Китайском море. В нем подчеркивается, что Китай пытается "вытеснить другие страны, утвердить одностороннее господство" в регионе.

В свою очередь посольство КНР в США сообщило, что в заявлении Госдепа США "игнорируются усилия Китая и стран АСЕАН по поддержанию мира и стабильности в Южно-Китайском море", и выразило протест по этому поводу.

Также ухудшение настроений на рынках связано с тревогами по поводу роста числа новых заражений коронавирусом в разных странах.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус заявил, что многие страны мира пошли в неправильном направлении при борьбе с коронавирусом, и возвращения "к нормальной жизни" в скором времени ждать не стоит. Ранее он отмечал, что, несмотря на то, что многие страны добились некоторого прогресса, на самом деле пандемия на глобальном уровне набирает темп.

Одним из индикаторов масштаба последствий кризиса, связанного с коронавирусом, могут быть статданные из Сингапура, пишет MarketWatch.

Экономика Сингапура упала на 12,6% в годовом выражении во втором квартале 2020 года - темпы падения стали рекордными. Аналитики в среднем прогнозировали, что ВВП сократится на 10,5%, согласно Trading Economics.

По словам старшего аналитика ING Пракаша Сакрала, данные выглядят удручающе, несмотря на, что "Сингапур не так существенно пострадал от пандемии коронавируса, как ряд его азиатских соседей".

Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,9%.

Котировки акций инвестиционно-технологической SoftBank Group снизились на 1,36%, цена бумаг Z Holdings Corp. уменьшилась на 3%.

Китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,8%, гонконгский Hang Seng опустился на 1,1%.

Объемы китайского экспорта и импорта выросли в июне вопреки ожиданиям экспертов, отражая улучшение спроса в КНР и за рубежом.

Экспорт в долларовом выражении увеличился на 0,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГСУ) КНР. Импорт вырос на 2,7% в годовом выражении.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение первого показателя на 1,5%, второго - на 10%, сообщает Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали падения соответственно на 4,3% и 10%.

Профицит баланса внешней торговли сократился до $46,42 млрд по сравнению с $49,60 млрд в июне прошлого года. Аналитики ожидали профицита на уровне $58,6 млрд, согласно Trading Economics. Респонденты WSJ прогнозировали показатель $59,3 млрд.

Лидерами падения в Гонконге являются бумаги Geely Automobile Holdings, которые опустились на 5%.

Акции страховой компании China Life Insurance Co. (SPB: LFC) подешевели на 3,4%, бумаги производителей чипов Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. и AAC Technologies Holdings Inc. снизились на 3,5% и 3,4% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi опустился на 0,1%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,75%, акции Sharp Corp. подешевели на 1,1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,6%.

Котировки акций National Australia Bank снизились на 0,5%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,7%.