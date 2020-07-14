Экономика

14:54 14.07.2020

Emirates возобновит полеты в 6 городов в ближайшее время

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Emirates Airlines в ближайшее время возобновит полеты еще в шесть городов.

С 15 июля дубайская авиакомпания снова начнет летать в Женеву (Швейцария), с 22 июля в Лос-Анджелес (США), с 1 августа в Дар-эс-Салам (Танзания), со 2 августа в Прагу (Чехия) и Сан-Паулу (Бразилия), а также с 15 августа в Бостон (США), сообщается в пресс-релизе.

Таким образом, к середине августа общее число направлений маршрутной сети авиаперевозчика достигнет 58, включая 20 городов Европы и 24 города в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Мы наблюдаем рост интереса и спроса со стороны клиентов с момента объявления об открытии Дубая для международного туризма, - сказал коммерческий директор Emirates Аднан Казим. - Мы продолжаем тесно сотрудничать со всеми партнерами, работая над возобновлением рейсов и обеспечивая при этом все необходимые меры для защиты здоровья и безопасности наших клиентов и сотрудников".

Клиенты, которые приобрели авиабилеты Emirates до 31 июля для поездки не позднее 30 ноября 2020 года, могут воспользоваться гибкими условиями обмена, если им пришлось изменить планы в связи с ограничениями на путешествия из-за пандемии COVID-19.

Все приезжающие в Дубай должны иметь при себе международный полис медицинского страхования, покрывающий связанные с COVID-19 расходы, и действующий на протяжении всей поездки.

Теги: #emirates
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