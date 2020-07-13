Экономика

20:12 13.07.2020

Ливия снова объявила форс-мажор на экспорт нефти

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Ливия снова объявила форс-мажор на экспорт нефти

Ливийская национальная нефтяная корпорация (NOC) вновь объявила форс-мажор на весь экспорт нефти из страны.

"Национальная нефтяная корпорация Ливии безоговорочно осуждает возобновление блокады экспорта ливийской нефти и призывает Совет Безопасности ООН привлечь к ответственности государства, ответственные за это. NOC была вынуждена объявить форс-мажор на весь экспорт нефти из Ливии", - отмечается в сообщении корпорации.

Экспорт ливийской нефти возобновился в пятницу 10 июля с погрузки нефтяного танкера в крупнейшем порту Es Sider. Однако 11 июля вооруженные силы Халифы Хафтара (KHAF) приказали прекратить дальнейший экспорт, изменив свою позицию на переговорах. По информации NOC, инструкции о прекращении производства были даны KHAF со стороны ОАЭ.

"Это вызывает глубокое разочарование, особенно после неоднократных заявлений высокопоставленных представителей ОАЭ на прошлой неделе в поддержку международных усилий по возобновлению добычи нефти в Ливии. Вагнер и сирийские наемники в настоящее время занимают нефтяной порт Эс-Сидер, а Вагнер и суданские наемники находятся в лагере в непосредственной близости от нефтяного месторождения Шарара, предотвращая поставки ливийской нефти", - говорится в сообщении.

NOC призывает всех наемников уйти с ливийских нефтяных объектов.

"Мы высоко ценим усилия ООН и США по возобновлению добычи ливийской нефти и предотвращению эскалации конфликта", - сказал глава NOC Мустафа Саналла. "Если эти усилия потерпят неудачу, как, по-видимому, и будет, должны быть последствия для действий ряда государств, которые подрывают основанный на правилах международный порядок и разрушают Ливию. Они представляют серьезную угрозу для Ливии и глобальной безопасности", - отметил Саналла.

"Позиция NOC в ходе переговоров была ясной: она поддерживает все меры по обеспечению прозрачности государственных финансовых механизмов и выступает против любых мер, которые подрывают суверенитет Ливии. Возобновленная блокада демонстрирует настоятельную необходимость шагов по повышению финансовой прозрачности, сопровождаемых реформой безопасности на нефтяных установках", - сказал он.

В январе 2020 года Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром заблокировала объекты нефтяной промышленности накануне международных переговоров в Берлине по нормализации ситуации в Ливии. В список этих объектов входят морские экспортные терминалы, месторождения и нефтепроводы на востоке и юго-востоке страны. В результате работа нефтяной инфраструктуры страны по всей производственной цепочке от добычи сырья до его реализации была парализована.

Теги: #ливия #нефть
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