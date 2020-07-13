Экономика

18:31 13.07.2020

В НБУ видят "свет в конце туннеля" для недостроев "Аркады", советуют менять закон

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В НБУ видят "свет в конце туннеля" для недостроев "Аркады", советуют менять закон

Достичь завершения строительства ряда жилых комплексов "Аркада-строительство" можно благодаря вовлечению все заинтересованных госорганов, однако во избежание подобных проблем в будущем необходимо изменить законодательство, считает и.о. главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова.

"Сегодня все включились в урегулирование этой проблемы - правительство, КГГА, мы в какой-то степени как инициатор и модератор. Думаю, что с учетом того, что сейчас все включились, проблема будет решена. Там есть свет в конце туннеля", – сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина", уточнив, что Нацбанк занимается этой проблемой с 2016 года.

По словам Рожковой, некоторые вопросы, в частности технического характера, можно урегулировать достаточно быстро.

"Есть очень много начатых строек разной степени готовности, поэтому вопрос – как это все собрать в кучу и достроить то, что можно быстро достроить. Отдать людям и потом продолжать строить то, что нужно строить. Еще раз: решение в этой задаче есть", – отметила и.о.главы НБУ.

Она уточнила, что проблемы строек находятся за пределами банка "Аркада", так как он выступает лишь как управитель фондов финансирования строительства (ФФС) и у него открыты счета этих фондов и застройщиков.

"Все за пределами банка, поэтому у нас и нет полномочий это контролировать (...) Есть несколько вариантов решений, как можно относительно быстро улучшить ситуацию и контроль, но глобально – это законодательство", – пояснила Рожкова.

Она указала, что у банка "Аркада" все нормально с капиталом и более-менее нормально с ликвидностью.

И.о. главы НБУ пояснила, что в законодательстве о первичном рынке есть много неурегулированных моментов, которые не позволяют его правильно контролировать и сделать более сбалансированным, что, в свою очередь, влияет на расчеты по запуску ипотеки в Украине.

"Фонд финансирования собрал деньги и перечислил застройщику, застройщик построил, но не получил какой-то разрешительный документ, в результате не подключил дом. Получается, никто ничего не украл и особо не нарушил, а люди квартиры не получили. И это сейчас нормально не регулируется никем. Поэтому надо менять закон", – подчеркнула и.о. главы Нацбанка.

Как сообщалось, инвесторы жилья "Аркады" в последние недели активно протестуют в Киеве. Нардеп Елена Шуляк на основании коллективного обращения 11 тыс. инвесторов фондов финансирования строительства вида А, управляющим которых является "Аркада", инициировала коллективное депутатское обращение (36 нардепов) к премьер-министру Денису Шмыгалю о создании межведкомиссии или рабочей группы при Кабмине.

Шуляк утверждает, что более двух лет "Аркада" полностью остановила финансирование и строительство 39 жилых 25-этажных домов (в разной стадии готовности, от 1% до 99%), пяти дошкольных учебных заведений, пяти школ, трех наземных паркингов, одного пожарного депо, а также других объектов в Дарницком и Голосеевском районах Киева. Таким образом, согласно оценкам, в зоне риска очутилось более 30 тыс. граждан Украины и иностранных государств.

Полностью интервью и.о. главы НБУ Екатерины Рожковой читайте на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #рожкова #нбу #аркада
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