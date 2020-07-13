Экономика

15:07 13.07.2020

Грузовые отделения "Нова пошта" по будням будут открываться раньше

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Грузовые отделения "Нова пошта" по будням будут открываться раньше

Логистическая компания "Нова Пошта" с 13 июля 2020 года изменила график работы грузовых отделений в областных и частично районных центрах.

Как отмечается в сообщении компании, в будние дни 250 грузовых отделений будут начинать работу на час раньше - с 8:00. В выходные дни график работы отделений останется без изменений.

"Нам удалось ускорить доставку в отделение, поэтому груз приезжает раньше. Чтобы клиенты не собирались в очереди и не ожидали на улице до открытия, мы решили изменить график работы грузовых отделений", - заявил директор по развитию сети "Нова пошта" Евгений Тафийчук.

К грузовым относятся отделения, в которых принимают и выдают грузы фактическим и объемным весом до 1000 кг на одно место, длиной до 300 см и высотой до 170 см.

Теги: #нова_пошта #график_работы
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