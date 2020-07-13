Райффайзен Банк Аваль запустил новое позиционирование с использованием бренд-кода "Райф"

Райффайзен Банк Аваль (Киев) проводит новое позиционирование с использованием бренд-кода "Райф", сообщил председатель правления банка Александр Писарук.

"Мы недавно запустили наш новый бренд-код, новое позиционирование, с которым банк будет жить и работать в следующие несколько лет. Наш новый стиль, новая айдентика помогут нам не только подчеркнуть нашу уникальную позицию на рынке, но и динамично достигать легкой доступности к нашим сервисам и их удобства. То есть, когда мы говорим: "Райф – так простіше (проще -- ИФ)", действительно будет: "Райф – так простіше", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Райффайзен Банк Аваль основан в 1992 году. Крупнейшие акционеры – Raiffeisen Bank International с 68,28% акций и ЕБРР с 30%.

Согласно данным НБУ, на 1 мая 2020 года по размеру общих активов Райффайзен Банк Аваль занимал 5-е место (100,896 млрд грн) среди 75 действовавших банков.

Полностью текст интервью с главой правления банка Александром Писаруком читайте на сайте агентства "Интерфакс-Украина" www.interfax.com.ua