И.о. главы НБУ надеется на сохранение нынешней команды и систему коллегиального принятия решений

Правление Национального банка Украины продолжает полноценно функционировать для сохранения макроэкономической и финансовой стабильности и ожидает назначения нового главы, сообщила и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Нельзя взять и поставить работу НБУ на паузу – слишком многое от НБУ зависит (…) Надеюсь, новый глава захочет сохранить нашу команду, учитывая, что у нас есть действующие контракты и множество реформ по разным направлениям, которые в процессе реализации", – сказала она.

Рожкова также отметила, что нельзя переоценивать роль одного человека в НБУ, даже если эта глава.

"Нацбанк уже не тот, что был лет шесть назад. Сегодня система коллегиального принятия решений в НБУ настолько прочна, что отдельные персоналии уже не смогут управлять центральным банком в ручном режиме. Это просто невозможно", – подчеркнула и.о. главы.

Как сообщалось, глава Нацбанка Яков Смолий 1 июля подал заявление об отставке из-за политического давления, которое принял президент и 3 июля удовлетворила Верховная Рада.

До назначения нового главы исполняющим его обязанности является первый заместитель главы НБУ Рожкова. Правление помимо нее включает еще четырех заместителей, у одного из которых – Олега Чурия – 10 июля этого года истек срок полномочий, а совет Нацбанка отказался утвердить поданное Смолием представление на утверждения Чурия на новый срок. Согласно закону о НБУ, замглавы центробанка, срок полномочий которого истек, занимает должность до вступления в нее нового замглавы, кандидатуру которого будет подавать уже новый глава центробанка.

Следующими в правлении полномочия истекают в 2021 году у заместителя главы Дмитрия Сологуба.



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