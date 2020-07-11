Экономика

12:33 11.07.2020

Минэнергетики Украины завершило медиацию между представителями угледобывающих предприятий и "Центрэнерго", шахтеры прекратили акцию протеста под зданием ОП

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Минэнергетики Украины завершило медиацию между представителями угледобывающих предприятий и "Центрэнерго", шахтеры прекратили акцию протеста под зданием ОП

Министерство энергетики Украины по поручению президента Украины Владимира Зеленского завершило медиацию между представителями угледобывающих предприятий и ПАО "Центрэнерго", в результате чего был заключен контракт о восстановлении поставок украинского угля на "Центрэнерго".

"Министерство энергетики в пределах своих полномочий приложило максимум усилий к восстановлению работы украинскими шахтерами. Мы ожидаем запуска крупных угледобывающих объединений уже с понедельника. Текущая ситуация еще раз убедила нас в необходимости комплексного и системного решения проблем энергетической отрасли. Дальнейшие усилия министерства будут направлены на доработку действующей модели рынка электроэнергии, искривление которой привели к кризису, в том числе, для отечественных горняков", - приводит слова и.о. министра энергетики Ольги Буславец пресс-служба Минэнергетики.

Отмечается, что для восстановления работы государственных и частных шахт, а также своевременного расчета за уголь со стороны "Центрэнерго" были привлечены государственные банки "Укргазбанк" и "Ощадбанк". Стороны достигли предварительных договоренностей об открытии кредитной линии для "Центрэнерго".

Так, получение кредитных средств позволит "Центрэнерго" расширить закупки отечественного угля. Соответственно, шахты восстановят добычу, а горняки смогут вернуться к работе.

В ведомстве добавили, что гарантии восстановления работы госшахтами были получены от угледобывающих предприятий.

В свою очередь председатель Независимого профсоюза горняков, народный депутат (фракция "Батькивщина") Михаил Волынец на странице в Фейсбуке сообщил, что шахтеры прекратили акцию протеста под зданием Офиса президента.

"Двенадцатого дня Всеукраинской бессрочной акции протеста под стенами Офиса президента не будет. Шахтеры государственных шахт горняки Доброполье сегодня возвращаются домой с гарантиями от медиатора процесса переговоров между властью и участниками энергорынка - Министерством энергетики и.о. министра Ольгой Буславец. Согласно решению, по поручению президента, будет восстановлена работа угледобывающих предприятий, находящихся в режиме простоя. С понедельника к работе возвращаются рабочие "Добропольеуголь", - написал Волынец.

Как сообщалось, 17 июня Кабинет синистров Украины принял решение о приоритетном использовании отечественного угля в тепловой генерации.

30 июня под зданием Офиса президента началась бессрочная акция протеста шахтеров "Мирноградуголь", "Добропольеуголь", "Селидовуголь", представителей шахт Львовско-Волынского бассейна"

Шахтеры выдвинули ряд требований к властям: отправить в отставку с должности председателя энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса и привлечь его к уголовной ответственности за ущерб, причиненный энергетической отрасли страны, а также обязать Фонд государственного имущества, Центрэнерго, Госугольпостав, ГП Калушская ТЭЦ-Нова рассчитаться с шахтами за полученный уголь на сумму около 884 млн грн.

Кроме того, горняки выдвинули требование погасить задолженности по зарплате, которая по состоянию на 1 июля составит более 1,2 млрд грн. Также шахтеры требовали запретить импорт электроэнергии и угля газовых марок из России и Беларуси, восстановить работу блоков тепловых электростанций, переоснащенных с антрацитового угля на уголь газовой группы, вывести из простоя шахты и обеспечить их стабильную работу.

Теги: #шахтеры #задолженность #акция_протеста #минэнергетики
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