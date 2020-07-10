"Метинвест" призывает сохранить действующий тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" призывает не допустить повышения тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии, сообщается в заявлении компании в пятницу.

"Группа "Метинвест" вынуждена заявить о негативных последствиях принятия такого решения, ведь очередное повышение тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии более чем в два раза приведет к росту затрат на электроэнергию для промышленности почти на 15%. Учитывая историю рассмотрения вопроса о повышении тарифа НЭК "Укрэнерго", мы сомневаемся в том, что был проведен качественный всесторонний анализ последствий для экономики Украины от такого значительного роста одной из ключевых составляющих себестоимости украинской продукции", - говорится в заявлении компании.

При этом отмечается, что увеличение себестоимости металлургического производства, вызванное повышением тарифа, крайне негативно скажется на конкурентоспособности продукции группы на внешних рынках, на большинстве из которых в течение последнего года наблюдается падение спроса и цен на стальную продукцию.

"Мы твердо убеждены, что этот шаг лишь усугубит кризисное положение, в котором сейчас находится украинская промышленность в целом, и негативно повлияет на металлургическую отрасль Украины, в частности. Мы считаем недопустимым такое существенное увеличение тарифа на передачу электроэнергии в период глубокого кризиса в отрасли и экономике Украины в целом. Мы, наоборот, рассчитываем на понимание и поддержку со стороны государства, которое должно помочь отрасли преодолеть кризис с сохранением текущей занятости и загруженности предприятий", - констатируется в заявлении.

Как сообщалось, НКРЭКУ 26 июня текущего года одобрила проект постановления о повышении тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии до 327,97 грн/МВт-ч ниже уровня повышения, предлагаемого ранее. По словам главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка, главной предпосылкой для перерасчета тарифа "Укрэнерго" на передачу электроэнергии, повышение которого ранее планировалось до 596,5 грн/Мвт-с-ч, стало предложение "Укрэнерго" погасить долги перед производителями э/э из возобновляемых источников за счет привлечения кредитных средств международных финансовых организаций.

"Метинвест" является вертикально-интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами холдинга является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".