Экономика

16:54 10.07.2020

"Киевтеплоэнерго" при подготовке к отопительному сезону отремонтировало половину подлежащих обслуживанию счетчиков

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Киев. 10 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – КП "Киевтеплоэнерго" отремонтировало почти половину из 1074 домовых счетчиков тепла, подлежащих обслуживанию в рамках подготовки к началу отопительного сезона.

Как сообщило КП агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу, счетчики, обслуживающие около 100 тыс. киевских семей, были отремонтированы за счет взносов, полученных от его клиентов в первом квартале.

При этом уточняется, что в июльских платежках киевляне получат начисления за второй квартал 2020 года, размер которых в среднем составит около 30 грн. "Киевтеплоэнерго" напомнило, что оплачивать взносы можно на сайте предприятия или в личных кабинетах.

"Полученные в первом квартале взносы мы направили на поверку и ремонт счетчиков, которые нуждаются в ремонте в первую очередь. Это более 500 домовых счетчиков. К началу отопительного сезона нужно привести в порядок еще столько же", – отметил директор структурного подразделения "Энергосбыт" КП Константин Лопатин, слова которого цитирует пресс-служба.

При этом Лопатин подчеркнул, что надлежащая подготовка счетчиков к зиме обеспечит корректные начисления оплаты за тепло.

Кроме того, в КТЭ обратили внимание на необходимость позаботиться о сохранности приборов учета, уточнив, что в 2020 году было украдено или повреждено восемь счетчиков.

Как сообщалось, КП "Киевтеплоэнерго" в рамках целевой программы ремонта приборов учета теплоэнергии запланировало отремонтировать к началу следующего отопительного сезона 1,074 тыс. единиц оборудования, требующего первоочередного ремонта. По состоянию на начало мая была отремонтирована четверть подлежащих обслуживанию счетчиков.

В "Киевтеплоэнерго" напомнили, что, согласно закону о коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения, затраты на работы по техническому обслуживанию домовых средств учета (в среднем около 30 грн за квартал) включены в целевые взносы, которые в платежках потребителей указаны отдельной строкой и впервые появились в них в апреле из расчета квартальной стоимости обслуживания.

Размер взносов для каждого здания утвержден распоряжением Киевской городской государственной администрации (КГГА) №2244 от 24 декабря 2019 года и зависит от типа счетчика, плановых расходов на его обслуживание и количества квартир в доме.

При этом на предприятии отметили, что сохранение домовых счетчиков является важным вопросом, ответственность за который ложится в первую очередь на жителей этих домов, уточнив, что в 2019 году было похищено 28 счетчиков стоимостью 60 тыс. грн каждый.

Теги: #киевтеплоэнерго
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