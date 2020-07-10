Экономика

17:44 10.07.2020

"Сильпо" открыл новый супермаркет в Киеве при поддержке правительства Шри-Ланки

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"Сильпо" открыл новый супермаркет в Киеве при поддержке правительства Шри-Ланки

Сеть продуктовых супермаркетов "Сильпо" пополнилась новым объектом по ул. Багговутовской, 17-21 в Киеве, открытым при поддержке правительства Шри-Ланки.

"Создание этого супермаркета – новый формат культурной дипломатии. Это первый случай, когда правительство другой страны поддерживает открытие супермаркета в Украине. Для нас это возможность превратить торговые площади в пространство для культурного развития и новых впечатлений, где посетители могут погрузиться в атмосферу другой страны. Такой опыт особенно важен, когда границы стран физически закрыты", - цитируется в пресс-релизе директор по маркетингу сети Екатерина Огуряева.

Согласно сообщению, помимо тематического дизайна интерьера, в супермаркете также представлен расширенный ассортимент цейлонского чая, насчитывающий более 130 видов.

Сеть продовольственных супермаркетов "Сильпо" основана в 1998 году. По данным компании, сеть по состоянию на июль 2020 года насчитывает 263 супермаркета. Входит в торгово-промышленную группу Fozzy Group.

Fozzy Group – один из крупнейших украинских ритейлеров с почти 700 торговыми точками на всей территории страны. В частности, компания развивает торговые сети различных форматов: супермаркеты "Сильпо", оптовые гипермаркеты Fozzy Cash & Carry, магазины у дома "Фора", дискаунтеры Thrash!. По состоянию на 2019 год общая площадь магазинов Fozzy Group составляла более 1 млн кв. м.

Помимо продуктовых торговых сетей, бизнес-интересы группы компаний включают производство продуктов питания, банковский и ресторанный бизнес, фармацевтические супермаркеты "Біла ромашка", магазины персональной электроники Ringoo. Кроме торговых сетей, бизнес-интересы группы компаний включают производство продуктов питания ("Нежинский консервный комбинат" и птицефабрика ООО ПКФ "Варто"), банковский (банк "Восток") и ресторанный бизнес.

Штат сотрудников насчитывает более 50 тыс. чел.

Совладельцам Fozzy Group являются бизнесмены Владимир Костельман, Роман Чигирь и Олег Сотников.

Теги: #киев #сильпо
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