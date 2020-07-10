Экономика

17:18 10.07.2020

ЕБРР предоставит EUR25 млн кредитной поддержки "Украэроруху"

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ЕБРР предоставит EUR25 млн кредитной поддержки "Украэроруху"

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Государственному предприятию обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") кредит в размере EUR25 млн для поддержки авиаотрасли, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Это очень своевременная и необходимая поддержка ликвидности предприятия и обеспечения его бесперебойной работы, ведь провайдер аэронавигационного обслуживания - "Украэрорух" - является частью критической инфраструктуры для государства", - написал он в своем Телеграм-канале.

По словам министра, соответствующий меморандум был подписан между "Украэрорухом" и ЕБРР в пятницу.

Как отмечается в пресс-релизе ЕБРР, данный кредит также будет способствовать дальнейшей интеграции в Совместную систему маршрутных сборов Евроконтроля, присоединению Украины к соглашению о Европейском общем авиационном пространстве, а также успешной локальной реализации программы "Единое европейское небо".

"Это финансирование является частью Пакета солидарности ЕБРР, основное назначение которого состоит в обеспечении непрерывности предоставления ключевых услуг, несмотря на экономическое влияние Covid-19. ЕБРР планирует направить весь объем своих инвестиций в 2020-2021 гг., который должен составить до EUR21 млрд, на борьбу с последствиями коронавирусного кризиса", - подчеркнули в ЕБРР.

Теги: #ебрр #украэрорух
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