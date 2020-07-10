Турция трансформировала систему питания all inclusive в отелях под требования инфекционной безопасности

Турецкие отели трансформировали систему питания all inclusive в соответствии с требования инфекционной безопасности, сообщил член правления Агентства по развитию туризма Министерства культуры и туризма Турции Эркан Ягджи.

«Мы считаем, что система питания в формате «шведкий стол» должна быть сохранена. Она трансформируется, многие отели будут ее сохранять, внедряя требования инфекционной безопасности и социальной дистанции», - сказал он журналистам в ходе пресс-тура, организованного при содействии посольства Турции в Украине.

Ягджи отметил, что, в частности, изменения касаются формата подачи еды: теперь еду на тарелки туристов накладывают официанты, которые работают в масках и перчатках, а сами блюда ограждены от туристов защитными экранами.

По словам Ягджи «туристов никто не ограничивает в количестве, они могут брать столько, сколько хотят разных блюд».

Супервайзер отдела продаж и маркетинга OTI hotels & resort Ольга Миронюк подчеркнула, что туристы, как правило, «даже не замечают разницы и изменений формата».

«Изменения коснулись только того, что в ресторане мы видим, что блюда ограждены стеклом и видим обслуживающий персонал. Прибывающие к нам туристы даже не замечают разницы, но в новом формате питание безопаснее», - сказала она.

Миронюк также отметила, что одним соблюдение условий инфекционной безопасности являются одним из условий получения сертификата безопасного туризма (Safe tourism certificate).

Вместе с тем, Хакан Йилмаз, генеральный менеджер отеля Xanadu Resort, получившего сертификат безопасного туризма (Safe tourism certificate), отметил, что многие отели, которые открылись в текущем сезоне и пока имеют небольшую загрузку, практикуют питание по меню, а систему «шведского стола» внедряют с увеличением загрузки.

При этом он подчеркнул, что туристы не ограничены количеством блюд.

Йилмаз также отметил, что из-за необходимость соблюдать инфекционную безопасность заставляет отели ограничивать загрузку, но не только из-за требований сертификата безопасного туризма (Safe tourism certificate), но и из-за того, что «туристы уже сами не хотят находится в большом скоплении людей».

По данным туроператора Coral Travel, в настоящее время средняя цена на отдых в Турции на двоих в июле в отеле категории 4 звезды стартует от EUR 499, в отеле категории 5 звезд – от EUR 773.

В августе отдых в отеле категории 4 звезды обойдется в EUR 614 на двоих, в отеле 5 звезд – EUR 847.

При этом в настоящее время на цену туров не повлияли расходы на соблюдение противоэпидемических требований, однако эта тенденция не продлиться долго.

В то же время, по мнению директора по качеству OTI hotels&resort Гюнеш Йегин, многие отели категории 2-3 звезды не смогут преодолеть кризис и возобновить работу в условиях требований инфекционного контроля и ограничений по заполняемости.

«Таким отелям намного труднее, так как, не смотря на спрос, они работают с меньшей прибылью и их финансовая подушка меньше, они могут не выдержать нагрузки, которую накладывают новые требования», - сказала она.

Сертификат безопасного туризма выдается под руководством Министерства культуры и туризма Турции. Он охватывает широкий спектр мероприятий, включая перевозку, проживание, состояние здоровья работников учреждения и учреждений, пассажиров и позволяет подтвердить высокий уровень выполнения гигиенических требований авиакомпаниями, в аэропорту, транспортными компаниями, так и в объектах размещения и заведениями общественного питания.

Одним из органов, которые выдают сертификаты безопасного туризма, в частности, является международный аккредитованный орган по сертификации Бюро Veritas (Bureau Veritas).