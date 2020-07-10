Игорь Суркис, Леонид Ашкенази и Оксана Марченко владеют менее 10% телеканала "1+1" каждый - "1+1 media"

Медиагруппа "1+1 media" сообщила, что компанию Вolvik Ventures LTD (владеет 24,65% ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1") контролируют Игорь Суркис (с долей 33,34%), вице-президент ФК "Динамо" (Киев) Леонид Ашкенази (с долей 33,33%) и супруга народного депутата Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко (с долей 33,33%).

"Соответственно, каждое из перечисленных лиц владеет в телеканале "1+1" долей менее 10%. Сейчас юристы "1+1 media" прислали дополнительный запрос в Вolvik Ventures LTD с целью получения оригиналов документов, подтверждающих вышеуказанные факты", - отмечается в заявлении медиагруппы.

В медиагруппе подчеркнули обеспокоенность тем, что не получили эту информацию от миноритарных владельцев сразу после указанных изменений или в течение следующих 10 лет.

"Кроме того, юристы Игоря Суркиса показывали неактуальную информацию на запросы "1+1 media", когда юристы холдинга готовили документы для ежегодного аудита и отчитывались перед Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания", - отмечается в заявлении медиагруппы.

"1+1 media" называют подобные действия со стороны миноритарных владельцев халатностью по отношению к украинскому законодательству.

В медиагруппе также заявили, что редакционная политика медиаресурсов группы была и остается без изменений - журналисты в течение этих 10 лет готовили независимые материалы на актуальные темы, без цензуры или указаний, соблюдая стандарты журналистики, и точно, без подыгрывания стране-агрессору.

"Изменения, которые произошли, никак не отразились на нашей государственнической позиции и не скажутся в будущем, ведь имеющиеся владельцы являются участниками с несущественной концентрацией (до 10%) и не могут влиять на функционирование бизнеса и тем более - вмешиваться в редакционную политику и влиять на контент любых программ", - подчеркнули в "1+1 media".

Как сообщалось, в июне "1+1 media" заявила, что для них является новой информация о принадлежности к структуре собственности телеканала супруги народного депутата Виктора Медведчука телеведущей Оксаны Марченко.

Согласно СМИ, в декларации, которую указал Медведчук, его супруга телеведущая Марченко - конечный бенефициарный собственник компании Bolvik Ventures Ltd. (Британские Виргинские о-ва). Эта фирма через цепочку других компаний имеет в собственности 24,66% в ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1", указано в сообщении о структуре собственности на сайте канала "1+1" по состоянию на 2 марта 2020 года.

В январе братья Григорий и Игорь Суркисы подали иск против Петра Порошенко в Лондонский международный арбитраж, требуя компенсации, минимум, $140 млн за невыполнение условий по продаже экс-главе государства около 25% принадлежащих братьям акций телеканала "1+1".