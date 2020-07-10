Зеленский поддержал законопроект №3131-д о детенизации АПК

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает доработанный законопроект №3131-д о детенизации производства сельхозпродукции. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями бизнеса в Волынской области.

«Честно говоря, я за (законопроект 3131-д). Это один из тех законов, который выводит из тени весь сектор фермерства. Все должны быть белыми, серых и черных не должно быть. Именно про это закон», – сказал президент.

По словам главы государства, налоги должны платить все производители, однако важно, чтобы законопроект не затронул обычных селян, которые держат огороды для себя.

9 июля Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал доработанный законопроект 3131-д по детенизации сельхозпроизводства.

Он предполагает поэтапное введение поставленного налогового обязательства. Это не дополнительный налог, а минимальная сумма налога, которую должен заплатить арендатор. Действие закона касается участков от 1 га и не распространяется на владельцев огородов и приусадебных участков, а также паев, которые находятся в официальной аренде.

Для мелких сельхозпроизводителей и семейных фермерских хозяйств установлен льготный период в два года, после чего будет установлена ставка 2% от НДО (нормативной денежной оценки), что составляет порядка 540 грн за гектар. Для средних и крупных предприятий установлена ставка 4,5% НДО – примерно 1215 грн за гектар. Однако до этого уровня она будет подниматься постепенно – в течение трех лет: за 2021-й год будет действовать ставка 3% НДО; за 2022-й– 3,5% НДО, за 2023-й–4% НДО; за 2024-й и в дальнейшем будет действовать ставка 4,5% НДО.

Отметим, что в сумму входит земельный налог, налог ФЛП, налог на доходы физических лиц, единый социальный взнос. В случае если сумма налогов в год на гектар меньше установленной суммы поставленного налогового обязательства, арендатор осуществляет доплату разницы в местный бюджет.