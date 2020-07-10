Экономика

11:52 10.07.2020

Эксперты не исключили подъема цен на нефть до $150 из-за недостатка инвестиций в отрасль

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Эксперты не исключили подъема цен на нефть до $150 из-за недостатка инвестиций в отрасль

Инвесторы и аналитики пытаются оценить перспективы нефтяного рынка, который оказался под серьезным ударом в этом году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в результате чего цена нефти WTI опускалась в апреле до отрицательных значений.

Некоторые из экспертов полагают, что спад на рынке приведет к изменениям, которые подготовят почву для очередного бума: резкое сокращение капиталовложений нефтегазовых компаний может вернуть цены на нефть выше $100 за баррель.

"Финансовое давление будет огромным. Некоторым производителям будет действительно трудно осуществлять добычу, - сказал главный инвестиционный директор хедж-фонда Northern Trace Capital Тревор Вудс. - Цены на нефть могут легко взлететь до $150 за баррель к 2025 году".

Другие эксперты считают, что спрос на нефть, резко сократившийся в условиях пандемии, долгое время не сможет восстановиться до докризисных уровней, что будет удерживать низкие цены на нефть.

Большинство аналитиков сходятся во мнении о том, что в долгосрочной перспективе цены на нефть будут двигаться к уровню, при котором производители будут получать прибыли, добывая ровно столько, сколько нужно для удовлетворения спроса на нефть. Пандемия COVID-19 затруднила оценку спроса, учитывая неопределенность в отношении, например, того, будет ли постоянным изменение потребительских привычек, как будет меняться транспортный сектор и будет ли активнее развиваться "зеленая" энергетика, пишет The Wall Street Journal.

Цена нефти WTI упала до минус $37,63 за баррель 20 апреля, после чего рынок перешел к росту благодаря постепенному восстановлению экономической активности в Китае, а также сокращения добычи странами ОПЕК+. Ралли, однако, остановилось, когда стало понятно, что снятие ограничительных мер, введенных ранее для сдерживания распространения коронавируса, приводит к новому росту числа заражений. Новые вспышки в ряде американских штатов уже потребовали возврата части ограничений, что может вновь ослабить спрос на нефть.

Прогнозы роста стоимости нефти основаны на предположении о том, что финансирование нефтяного сектора резко сократится в следующие несколько лет, и это, со временем, создаст дефицит предложения на рынке.

Нефтяные компании урезают планы капиталовложений, стремясь поддержать свои балансы на фоне падения выручки в условиях пандемии. Например, Exxon Mobil Corp., которая на прошлой неделе предупредила о существенных потерях основных направлений бизнеса во втором квартале, намерена сократить капиталовложения в 2020 году на $10 млрд, или 30%.

BP Plc, которая сократила план капзатрат на этот год на 25%, сообщила, что может отказаться от разработки ряда нефтяных и газовых месторождений из-за низких цен на энергоносители и ослабления спроса на фоне пандемии коронавируса.

Согласно майскому прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), инвестиции в добычу нефти и газа в этом году сократятся на 32% - максимальными темпами за 10 лет - до $328,4 млрд.

"Затягивание поясов" нефтекомпаниями будет иметь долгосрочные последствия для добычи нефти в мире, отмечает аналитик JPMorgan Кристиан Малек. По его оценкам, глобальное предложение нефти сократится на 5 млн баррелей в сутки (б/с), то есть на 5%, по сравнению с докризисным уровнем. Потребуются дополнительные инвестиции в размере $625 млрд в нефтяной сектор, чтобы к 2030 году не возникло дефицита предложения, считает Малек.

По его мнению, цены на нефть вырастут до новых рекордов, чтобы стимулировать увеличение добычи. "Можем ли мы увидеть увеличение цен до $100 за баррель в следующие два года? Без сомнения", - сказал Малек.

Согласно прогнозам главного инвестиционного директора лондонского инвестфонда Matilda Capital Management Ричарда Фуллартона, стоимость нефти поднимется выше $100 за баррель во второй половине 2020-х гг. "Вопрос в том, намерены ли мы направлять капитал на извлечение нефти", - отметил эксперт.

Ожидания роста цен на нефть расходятся с прогнозами фьючерсного рынка: котировки фьючерсов предполагают, что стоимость нефти будет оставаться ниже $60 за баррель до конца текущего десятилетия.

Фьючерсный рынок переоценивает скорость, с которой мир будет сокращать использование ископаемого топлива, отмечает Вудс. Согласно его прогнозу, цена Brent поднимется выше пикового уровня в $148, зафиксированного в 2008 году.

Теги: #котировки #нефть
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