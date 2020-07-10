Член набсовета Пиреус Банка Христос уволился по собственному желанию

Наблюдательный совет Пиреус Банка (Киев) принял решение о прекращении полномочий члена совета Бугиуклиса Христоса с 22 июля на основании заявления об увольнении по собственному желанию.

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, Христос занимал должность два года. Вместо него пока никто не назначен.

Пиреус Банк (ранее - Международный коммерческий банк) основан в 1994 году. На 1 января 2020 года крупнейшим акционером банка с долей 99,9918% являлся Piraeus Bank S.A (Греция).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2020 года по размеру общих активов (3,228 млрд грн) Пиреус Банк занимал 35-е место среди 75 действовавших в стране банков.