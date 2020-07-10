Экономика

11:46 10.07.2020

Член набсовета Пиреус Банка Христос уволился по собственному желанию

1 мин читать

Наблюдательный совет Пиреус Банка (Киев) принял решение о прекращении полномочий члена совета Бугиуклиса Христоса с 22 июля на основании заявления об увольнении по собственному желанию.

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, Христос занимал должность два года. Вместо него пока никто не назначен.

Пиреус Банк (ранее - Международный коммерческий банк) основан в 1994 году. На 1 января 2020 года крупнейшим акционером банка с долей 99,9918% являлся Piraeus Bank S.A (Греция).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2020 года по размеру общих активов (3,228 млрд грн) Пиреус Банк занимал 35-е место среди 75 действовавших в стране банков.

Теги: #христос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:09 13.04.2012
Православные вспоминают распятие Христа

Православные вспоминают распятие Христа

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минэнерго избрало поставщиком последней надежды на рынке газа для населения ГК "Нафтогаз Украины"

Инфляция в Украине в июне замедлилась до 0,2%, в годовом измерении ускорилась – до 2,4% – Госстат

Минэкономики оценило падение ВВП Украины за 5 мес.-2020 в 5,9%

Глава Райффайзен Банка Аваль допускает снижение учетной ставки НБУ на 1-1,5 п.п.

Премьер считает преждевременным введение налога с гектара земли

ПОСЛЕДНЕЕ

Минэнерго избрало поставщиком последней надежды на рынке газа для населения ГК "Нафтогаз Украины"

Эксперты не исключили подъема цен на нефть до $150 из-за недостатка инвестиций в отрасль

BP и Reliance запускают совместное топливное предприятие в Индии под брендом Jio-bp

Harley-Davidson сократит 13% глобального штата

Промпроизводство во Франции в мае выросло на рекордные 19,6%

Восстановление спроса на нефть под угрозой на фоне роста числа заражений COVID-19

Зеленский поддержал законопроект №3131-д о детенизации АПК

Авиакомпания Azur АirUkraine пополнила свой флот Boeing 757-300

Законопроект "О медиа" должен соответствовать положениям Директивы ЕС об аудиовизуальных медиауслугах – Офис Совета Европы

В "Медиа Группе Украина" называют конкурс на управление активами "Украинского медиа холдинга" незаконным

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА