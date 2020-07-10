Экономика

11:42 10.07.2020

Восстановление спроса на нефть под угрозой на фоне роста числа заражений COVID-19

1 мин читать
Восстановление спроса на нефть под угрозой на фоне роста числа заражений COVID-19

Мировой спрос на нефть во втором квартале 2020 года снизился на 16,4 млн баррелей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за введенных ограничений для борьбы с пандемией COVID-19, пишет Международное энергетическое агентство в ежемесячном отчете.

МЭА отмечает, что в мае спрос сильно восстановился в Китае и Индии, увеличившись на 0,7 млн б/с и 1,1 млн б/с соответственно.

Согласно прогнозам агентства, мировой спрос на нефть в 2020 году снизится на 7,9 млн б/с, но в 20221 году вырастет на 5,3 млн б/с.

При этом МЭА отмечает, что "недавнее увеличение числа случаев COVID-19 и введение частичных ограничений вносит большую неопределенность в прогноз".

Запасы нефти и нефтепродуктов стран ОЭСР (международная экономическая организация развитых стран) в мае резко выросли и превысили средний 5-летний показатель на 258,5 млн баррелей. В прошлом месяце рост составил 81,7 млн баррелей - до 3,22 млрд баррелей.

Теги: #нефть
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:52 10.07.2020
Эксперты не исключили подъема цен на нефть до $150 из-за недостатка инвестиций в отрасль

Эксперты не исключили подъема цен на нефть до $150 из-за недостатка инвестиций в отрасль

18:25 08.07.2020
Нефть слабо дешевеет после данных о запасах в США, Brent торгуется на уровне $43 за баррель

Нефть слабо дешевеет после данных о запасах в США, Brent торгуется на уровне $43 за баррель

17:58 07.07.2020
Нефть перешла к росту, Brent торгуется на уровне $43,24 за баррель

Нефть перешла к росту, Brent торгуется на уровне $43,24 за баррель

09:04 07.07.2020
Нефть дешевеет на опасениях о медленном восстановлении спроса, цена Brent опустилась до $42,93 за баррель

Нефть дешевеет на опасениях о медленном восстановлении спроса, цена Brent опустилась до $42,93 за баррель

18:39 03.07.2020
Цены на нефть в пятницу снижаются, но по итогам недели могут прибавить 4%, Brent - $42,66 за баррель

Цены на нефть в пятницу снижаются, но по итогам недели могут прибавить 4%, Brent - $42,66 за баррель

18:24 30.06.2020
Цена WTI сократила снижение, Brent подешевела до $41,12 за баррель

Цена WTI сократила снижение, Brent подешевела до $41,12 за баррель

11:28 30.06.2020
Ливия призывает США и ЕС ввести санкции против ЧВК "Вагнер"

Ливия призывает США и ЕС ввести санкции против ЧВК "Вагнер"

06:51 26.06.2020
Трамп намерен расширить площади добычи нефти в заповеднике на Аляске – ведомство

Трамп намерен расширить площади добычи нефти в заповеднике на Аляске – ведомство

17:49 25.06.2020
Нефтяные цены перешли к росту, Brent торгуется выше $41 за баррель

Нефтяные цены перешли к росту, Brent торгуется выше $41 за баррель

09:04 25.06.2020
Нефть дешевеет на фоне скачка заболеваемости COVID-19 и роста запасов в США, Brent ниже $40 за баррель

Нефть дешевеет на фоне скачка заболеваемости COVID-19 и роста запасов в США, Brent ниже $40 за баррель

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минэнерго избрало поставщиком последней надежды на рынке газа для населения ГК "Нафтогаз Украины"

Инфляция в Украине в июне замедлилась до 0,2%, в годовом измерении ускорилась – до 2,4% – Госстат

Минэкономики оценило падение ВВП Украины за 5 мес.-2020 в 5,9%

Глава Райффайзен Банка Аваль допускает снижение учетной ставки НБУ на 1-1,5 п.п.

Премьер считает преждевременным введение налога с гектара земли

ПОСЛЕДНЕЕ

Минэнерго избрало поставщиком последней надежды на рынке газа для населения ГК "Нафтогаз Украины"

BP и Reliance запускают совместное топливное предприятие в Индии под брендом Jio-bp

Harley-Davidson сократит 13% глобального штата

Член набсовета Пиреус Банка Христос уволился по собственному желанию

Промпроизводство во Франции в мае выросло на рекордные 19,6%

Зеленский поддержал законопроект №3131-д о детенизации АПК

Авиакомпания Azur АirUkraine пополнила свой флот Boeing 757-300

Законопроект "О медиа" должен соответствовать положениям Директивы ЕС об аудиовизуальных медиауслугах – Офис Совета Европы

В "Медиа Группе Украина" называют конкурс на управление активами "Украинского медиа холдинга" незаконным

"Азовсталь" "Метинвеста" инвестировала 160 млн грн на покупку крана для конвертерного цеха грузоподъемностью более 450 тонн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА