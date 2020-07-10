Восстановление спроса на нефть под угрозой на фоне роста числа заражений COVID-19

Мировой спрос на нефть во втором квартале 2020 года снизился на 16,4 млн баррелей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за введенных ограничений для борьбы с пандемией COVID-19, пишет Международное энергетическое агентство в ежемесячном отчете.

МЭА отмечает, что в мае спрос сильно восстановился в Китае и Индии, увеличившись на 0,7 млн б/с и 1,1 млн б/с соответственно.

Согласно прогнозам агентства, мировой спрос на нефть в 2020 году снизится на 7,9 млн б/с, но в 20221 году вырастет на 5,3 млн б/с.

При этом МЭА отмечает, что "недавнее увеличение числа случаев COVID-19 и введение частичных ограничений вносит большую неопределенность в прогноз".

Запасы нефти и нефтепродуктов стран ОЭСР (международная экономическая организация развитых стран) в мае резко выросли и превысили средний 5-летний показатель на 258,5 млн баррелей. В прошлом месяце рост составил 81,7 млн баррелей - до 3,22 млрд баррелей.