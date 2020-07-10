Авиакомпания Azur АirUkraine пополнила свой флот Boeing 757-300

Авиакомпания Azur Air Ukraine пополнила свой воздушный парк Boeing 757-300 (бортовой номер UR-AZP), сообщила компания на странице в Facebook в пятницу.

"Мы с радостью встречаем Boeing 757-300. До сегодня он не был представлен на территории Украины и не эксплуатировался отечественными авиакомпаниями. Данный тип воздушного судна прекрасно зарекомендовал себя во всем мире как надежный и безопасный. Имея емкость в 273 пассажира, он может совершать полеты на расстояние до 6,5 тыс. км..Наша компания будет осуществлять на нем регулярные и чартерные рейсы. И мы очень надеемся, что безопасность и комфорт этого самолета завоюет сердца наших пассажиров", - цитирует пресс-служба генерального директора ООО "Авиакомпания "Азур Эйр Украина" Антонова Карена Анатолиевича.

Как отмечается, самолет прибыл в международный аэропорт "Харьков" в новой ливрее после специализированного технического обслуживания, которое выполняется при передаче от одного оператора к другому. Azur Air Ukraine также заменила салон самолета, в рамках которой установила новые пассажирские кресла.

Ожидается, что в условиях активного развития авиакомпании новый самолет позволит значительно расширить полетные программы, повысить регулярность рейсов.

В настоящее время флот Azur Air Ukraine насчитывает семь самолетов – один Boeing 757-300, три - Boeing 767-300 и три - Boeing 737-800.

Авиакомпания выполняет полеты из пяти городов Украины по восьми наиболее популярным туристическим направлениям.