Законопроект "О медиа" должен соответствовать положениям Директивы ЕС об аудиовизуальных медиауслугах – Офис Совета Европы

В Офисе Совета Европы в Украине отмечают важность того, чтобы законопроект №2693-д "О медиа" полностью соответствовал стандартам Совета Европы и положениям Директивы ЕС об аудиовизуальных медиауслугах, учитывая международные обязательства Украины.

"Следует либерализовать регулирование онлайн-медиа и печатной прессы, а также предоставить дополнительные гарантии от возможных злоупотреблений при применении санкций (таких, в частности, как блокировка онлайн-медиа). В связи с этим законопроект также должен обеспечивать независимую и эффективную работу Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - сообщается на странице Офиса в Facebook в четверг.

В сообщении отмечается, что Украина взяла на себя обязательства гармонизировать медийное законодательство в соответствии со стандартами Совета Европы как страна-член организации и имплементировать Директиву ЕС об аудиовизуальных медиауслугах в соответствии с Соглашением об ассоциации, а законопроект №2693-д является важным шагом к их выполнению.

В Офисе Совета Европы также отмечают важность того, чтобы законопроект "О медиа" был рассмотрен в первом чтении во время текущей сессии Верховной Рады.

Согласно сообщению, в течение 10 месяцев рабочая группа парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики работала над совершенствованием текста законопроекта. Эксперты Совета Европы предоставили свои рекомендации их авторам, часть была учтена. Рабочая группа законопроекта провела ряд общественных обсуждений с журналистами, представителями медиаиндустрии, ассоциациями и экспертами. После этого Совет Европы получил официальный запрос на проведение экспертизы обновленной версии законопроекта для дальнейшего совершенствования текста.

"Обращаем внимание, что в ближайшее время необходимо продолжать проводить открытые дискуссии со всеми заинтересованными сторонами", - подчеркивают в Офисе.

В сообщении также приводится перечень из 26 резолюций, деклараций и рекомендаций ЕС и Совета Европы, которые следует при этом учесть.