В "Медиа Группе Украина" называют конкурс на управление активами "Украинского медиа холдинга" незаконным

"Медиа Группа Украина" (МГУ, Киев) считает, что конкурс на управление активами "Украинского медиа холдинга" Сергея Курченко (УМХ) не соответствует нормам закона "О телевидении и радиовещании" и что такой конкурс является скрытой внеконкурсной передачей лицензий на вещание, что прямо запрещено законом.

Об этом говорится в позиции МГУ относительно результатов конкурса Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) на управление активами УМХ, распространенной в четверг вечером.

В МГУ также заявляют, что, кроме этого, условия конкурса на управление активами УМХ не учитывают другие требования и ограничения, предусмотренные законом "О телевидении и радиовещании", в частности о структуре собственности телерадиоорганизации.

"Итак, конкурс на управление активами, который объявлен АРМА, претендует на статус альтернативного, не предусмотренного законодательством предоставления права на вещание. Считаем, что при таких обстоятельствах результаты конкурса и сам конкурс должны быть отменены. Передача имущества, имущественных и корпоративных прав, ценных бумаг "Украинского Медиа Холдинга" должно происходить согласно нормам действующего законодательства Украины", - говорится в заявлении "Медиа Группы Украина".

Кроме того, в МГУ заявили, что оставляют за собой право обратиться в суд.

Ранее ООО "1+1 Интернет", входящая в группу "1+1 медиа", подало документы на участие в конкурсе АРМА на управление активами УМХ, о чем 8 июля сообщила пресс служба медиагруппы. Как сообщает интернет-издание "Детектор Медиа", АРМА объявило конкурс в июне текущего года (прием документов продолжался до 3 июля), участие в нем приняли пять участников.

Медиахолдинг "Медиа Группа Украина" объединяет национальный телеканал "Украина", общенациональный информационный телеканал "Украина 24", молодежный телеканал НЛО TV, телеканал Индиго TV, тематические каналы "Футбол 1/2/3", международные каналы Ukraine 1/Ukraine 2 и NLO TV 1/NLO TV 2, каналы "Донбасс", "34 телеканал", "Сигма", медиаагентство полного цикла "Медиа Партнерство Баинг", оператора спутникового вещания Xtra TV, ОТТ-платформу OLL.TV, продакшн-компании "Теле Про" и "Допоможемо ТВ", мультимедийную платформу "Сегодня": теленовости "Сегодня", сайт Segodnya.; кроссплатформенный проект Vogue UA. Директор "Медиа Группы Украина" – Евгений Бондаренко.