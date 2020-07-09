Экономика

21:32 09.07.2020

В "Медиа Группе Украина" называют конкурс на управление активами "Украинского медиа холдинга" незаконным

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"Медиа Группа Украина" (МГУ, Киев) считает, что конкурс на управление активами "Украинского медиа холдинга" Сергея Курченко (УМХ) не соответствует нормам закона "О телевидении и радиовещании" и что такой конкурс является скрытой внеконкурсной передачей лицензий на вещание, что прямо запрещено законом.

Об этом говорится в позиции МГУ относительно результатов конкурса Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) на управление активами УМХ, распространенной в четверг вечером.

В МГУ также заявляют, что, кроме этого, условия конкурса на управление активами УМХ не учитывают другие требования и ограничения, предусмотренные законом "О телевидении и радиовещании", в частности о структуре собственности телерадиоорганизации.

"Итак, конкурс на управление активами, который объявлен АРМА, претендует на статус альтернативного, не предусмотренного законодательством предоставления права на вещание. Считаем, что при таких обстоятельствах результаты конкурса и сам конкурс должны быть отменены. Передача имущества, имущественных и корпоративных прав, ценных бумаг "Украинского Медиа Холдинга" должно происходить согласно нормам действующего законодательства Украины", - говорится в заявлении "Медиа Группы Украина".

Кроме того, в МГУ заявили, что оставляют за собой право обратиться в суд.

Ранее ООО "1+1 Интернет", входящая в группу "1+1 медиа", подало документы на участие в конкурсе АРМА на управление активами УМХ, о чем 8 июля сообщила пресс служба медиагруппы. Как сообщает интернет-издание "Детектор Медиа", АРМА объявило конкурс в июне текущего года (прием документов продолжался до 3 июля), участие в нем приняли пять участников.

Медиахолдинг "Медиа Группа Украина" объединяет национальный телеканал "Украина", общенациональный информационный телеканал "Украина 24", молодежный телеканал НЛО TV, телеканал Индиго TV, тематические каналы "Футбол 1/2/3", международные каналы Ukraine 1/Ukraine 2 и NLO TV 1/NLO TV 2, каналы "Донбасс", "34 телеканал", "Сигма", медиаагентство полного цикла "Медиа Партнерство Баинг", оператора спутникового вещания Xtra TV, ОТТ-платформу OLL.TV, продакшн-компании "Теле Про" и "Допоможемо ТВ", мультимедийную платформу "Сегодня": теленовости "Сегодня", сайт Segodnya.; кроссплатформенный проект Vogue UA. Директор "Медиа Группы Украина" – Евгений Бондаренко.

Теги: #мгу
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