Экономика

17:02 09.07.2020

Инфляция в Украине в июне замедлилась до 0,2%, в годовом измерении ускорилась – до 2,4% – Госстат

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Инфляция в Украине в июне замедлилась до 0,2%, в годовом измерении ускорилась – до 2,4% – Госстат

Потребительские цены в Украине в июне 2020 года увеличились на 0,2% по сравнению с 0,3% в мае и 0,8% в апреле и марте, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.

Между тем, в июне 2019 года была зафиксирована дефляция 0,5%, поэтому в годовом измерении инфляция по итогам июня-2020 ускорилась до 2,4% с 1,7% по итогам мая, 2,1% – по итогам апреля и 2,3% – по итогам марта.

Согласно данным Госстата, базовая инфляция в июне этого года упала до нуля с 0,1% в мае, 0,4% в апреле и 1,3% в марте, тогда как до этого она была на отрицательном уровне три месяца подряд. В минувшем июне базовая инфляция также была нулевой, в результате в годовом измерении она осталась на уровне 3%.

На потребительском рынке в июне цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,4%. Больше всего (на 8,4%) подорожали фрукты. На 2,3-0,4% выросли цены на мясо птицы, масло, хлеб, подсолнечное масло, говядину, сметану. В то же время на 4,7% подешевели овощи, на 1,3-0,9% - молоко, сахар, рис, сало, свинина.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,5%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,1%.

Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,4% произошло в основном за счет удешевления природного газа на 4,3%. Вместе с тем произошел рост тарифов на горячую воду на 4,4%

Повышение цен на транспорт на 1,2% в первую очередь вызвано подорожанием проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 6,1%, топлива и масел - на 2,1%, автомобилей - на 1,3%.

Нацбанк Украины в конце января улучшил прогноз инфляции на 2020 год с 5% до 4,8%, однако в апреле ухудшил этот показатель до 6%, ожидая инфляцию по итогам первого полугодия в годовом измерении на уровне 4,8%.

Как сообщалось, в минувшем году инфляция в Украине замедлилась до 4,1% с 9,8% в 2018 году.

Теги: #госстат #инфляция
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