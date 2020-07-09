"Укртютюн" протестует против попыток АМКУ арестовать счета и имущество табачных компаний для взыскания штрафа

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 30 июня подал иски о взыскании штрафа и обеспечении иска в виде наложения ареста на банковские счета и имущество четырех крупнейших международных производителей-членов Украинской ассоциации производителей табачных изделий "Укртютюн", в связи с чем ассоциация заявляет о систематическом давлении и возможных крайне негативных последствиях для табачного рынка и госбюджета.

"Такие действия АМКУ могут не только парализовать работу четырех международных компаний, которые входят в десятку крупнейших налогоплательщиков Украины, но практически остановить поставки легальной табачной продукции для более 7 млн потребителей в Украине и создать условия для беспрецедентного роста нелегальной торговли", – отмечается в заявлении "Укртютюна" в четверг.

Ассоциация подчеркивает, что ее обеспокоенность вызвана попыткой возложить ответственность за структурные изменения рынка дистрибуции табачной продукции в 2011-2012 годах на международные компании, хотя они произошли с согласия самого Антимонопольного комитета, который предоставил разрешения на концентрацию без проведения консультаций с производителями.

"В течение почти десятилетия после этой консолидации рынка бизнес сообщество наблюдало как комитет, под давлением общественности и правоохранительных органов, выдвигал различные, преимущественно противоречивые, объяснения причин консолидации и пытался переложить ответственность на производителей. В результате на четырех производителей был наложен штраф в размере 3,1 млрд грн по обвинению в якобы "антиконкурентных согласованных действиях", – напоминает "Укртютюн".

В ассоциации считают незаконным новые иски АМКУ, так как решение комитета от 10 октября 2019 года о наложении штрафа остановлено согласно закону "О защите экономической конкуренции" на период рассмотрения хозяйственными судами исков табачных компаний, оспоривших такой штраф.

По мнению "Укртютюна", у госорганов также отсутствуют какие-либо основания утверждать, что компании совершают действия, направленные на избежание уплаты наложенных АМКУ штрафов, и комитет не предоставил суду никаких доказательств обратного.

"Если правомерность решения АМКУ будет подтверждена хозяйственными судами и такое решение вступит в силу, компании выполнят свой долг по уплате штрафов в порядке, предусмотренном действующим законодательством Украины", - отмечается в заявлении.

"Укртютюн" призвал органы госвласти к справедливым и беспристрастным отношениям с международными инвесторами в Украине, обеспечению надлежащего правового процесса.

В ассоциации также напомнили, что производители табачных изделий за время работы в Украине инвестировали более $2 млрд, а по результатам 2019 года оплатили 55 млрд грн налогов в государственный бюджет.

Как сообщалось, АМКУ в октябре 2019 года наложил штраф в размере 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия на производителей и дистрибьюторов сигарет: "ТЕДИС Украина" - 3,4 млрд грн, "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" - 370 млн грн, "Филип Моррис Украина" - 810 млн грн, ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина" - 430 млн грн, ЧАО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" - 490 млн грн, "Империал Тобакко Продакшн Украина" - 170 млн грн, "Империал Тобакко Юкрейн" - 290 млн грн, ООО "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" - 80 млн грн, ЧАО "А/Т табачная компания "В.А.Т.-Прилуки"- 450 млн грн, а также обязал эти компании прекратить нарушения.