Экономика

11:00 09.07.2020

"Укргазбанк" стал уполномоченным банком на рынке электроэнергии

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"Укргазбанк" стал уполномоченным банком на рынке электроэнергии

АБ "Укргазбанк" уполномочен осуществлять обслуживание текущих счетов со специальным режимом использования участников рынка электрической энергии.

Соответствующее постановление "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 27 февраля 2019 года №140" одобрено на заседании правительства 8 июля.

Согласно информации на сайте правительства, проект разработан Министерством энергетики на основе изменений, внесенных в закон Украины "О рынке электрической энергии", в частности, по определению уполномоченного банка рынка электрической энергии – любого банка, с долей государства в уставном капитале не менее 75%.

"Проект постановления направлен на улучшение конкурентной среды в сфере предоставления банковских услуг для участников рынка электроэнергии", – отмечается в сообщении.

АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году. Государство в лице Минфина владеет 94,9409% акций финучреждения.

Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), на 1 мая 2020 года "Укргазбанк" по размеру общих активов занимал 4-е (148,589 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

Как сообщалось, 27 февраля 2019 года Кабмин определил Ощадбанк (Киев), единственным уполномоченным банком на рынке электроэнергии.

Теги: #укргазбанк
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