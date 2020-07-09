Экономика

10:59 09.07.2020

Украинские банки во II кв. закрыли 304 отделения, из них 174 Ощадбанк – НБУ

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Украинские банки в апреле-июне 2020 года сократили количество структурных подразделений на 304 – до 7,58 тыс., свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины (НБУ) в четверг.

Согласно им, во втором квартале 2020 года больше всего отделений закрыл Ощадбанк – 174, за ним следуют ПриватБанк – 58, Райффайзен Банк Аваль – 23, Альфа-Банк – 18, Укргазбанк – девять и банк "Кредит Днепр" – восемь.

Вместе с тем за апрель-июнь ПУМБ расширил свою региональную сеть на 11 отделений, А-Банк и Аккордбанк открыли по пять отделений, банк "Пивденный" – три и банк "Альянс" – два.

По состоянию на 1 июля 2020 года Ощадбанк остается лидером по количеству отделений – 2,097 тыс., второе место занимает ПриватБанк (1,833 тыс.), третье – Райффайзен Банк Аваль (456), четвертое – Укрсиббанк (282) и пятое – Укргазбанк (248).

По одному отделению, как и в первом квартале, работает у Проминвестбанка (ПИБ) Альбанка, банка "Фамильный", БТА Банка, а также у банков "Траст-Капитал" и "Кредит Европа", свидетельствуют данные регулятора.

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