Bolt запускает новую категорию с авто на 6 и больше посадочных мест

Сервис заказа такси Bolt (ранее - Taxify) запускает в Киеве в тестовом режиме новую категорию XL с автомобилями на шесть и больше посадочных мест.

Как сообщила пресс-служба сервиса в четверг, в категории XL доступны авто Volkswagen Multivan, Mercedes-Benz Vito, Renault Lodgy, Opel Zafira, Ford Galaxy.

Минимальная стоимость поездки составит 75 грн.

"Мы часто получали от пользователей просьбу добавить категорию, в которой можно было бы вызвать авто с большим количеством посадочных мест. Мы изучили рынок и поняли: необходимость в такой услуге действительно есть. Поэтому мы запускаем категорию XL в тестовом режиме", - цитирует пресс-служба регионального Bolt Тараса Потичного.

Bolt - ведущая европейская платформа для заказа поездок, основанная Маркусом Виллигом в 2013 году. Ее инвесторы - транснациональный автомобилестроительный концерн Daimler, китайский конгломерат Didi Chuxing, европейский фонд Korelya Capital и соучредитель британской службы денежных переводов TransferWise Таавет Хинрикус.