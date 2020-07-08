Экономика

19:01 08.07.2020

Amazon выплатит штраф в $134,5 тыс. за нарушение санкций в отношении Крыма, Ирана и Сирии

2 мин читать
Amazon выплатит штраф в $134,5 тыс. за нарушение санкций в отношении Крыма, Ирана и Сирии

Amazon.com Inc., крупнейший в мире интернет-ритейлер, выплатит штраф в размере $134,523 тыс. для урегулирования претензий американских властей, связанных с нарушением компанией ряда санкционных программ, говорится в заявлении OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций).

В OFAC отмечают, что "из-за недостатков автоматизированной системы отслеживания санкций Amazon.com компания поставляла товары и услуги людям, подпадавшим под санкции OFAC, клиентам в регионах или странах, в отношении которых действуют санкционные программы, включая Крым, Иран и Сирию, а также лицам, находящимся или работающим в зарубежных миссиях государств, находящихся под американскими санкциями".

В период с ноября 2011 года по октябрь 2018 года лица, находившиеся в Крыму, Иране и Сирии, размещали на платформе Amazon.com заказы на покупку потребительских товаров и услуг, и в деталях транзакций четко прослеживалось, что доставка будет осуществляться в регионы, находящиеся под американскими санкциями, говорится в заявлении регулятора.

В сервисе Amazon.com также принимались и обрабатывались заказы людей, находящихся или работающих в зарубежных миссиях Кубы, Ирана, Северной Кореи, Судана и Сирии, для которых также действуют санкционные режимы.

Общая сумма транзакций с учетом поставок частным лицам, находящимся под различными санкциями OFAC, составила порядка $269 тыс.

Приняв во внимание тот факт, что Amazon добровольно уведомила регулятора о ряде допущенных нарушениях, OFAC не стал взыскивать с нее максимальный штраф, предусмотренный действующим законодательством, а решил ограничиться половиной суммы заключенных с нарушениями санкционных программ сделок.

Акции Amazon.com прибавляют в цене 1,2% на торгах в среду.

В 2019 году, по данным информационной системы X-Compliance, общая сумма штрафов, назначенных OFAC в связи с нарушением санкций, составила $1,289 млрд - это в 18 раз больше, чем в 2018 году. Самые крупные штрафы за прошедший год были назначены за нарушение антииранских санкций банкам Standard Chartered Bank ($639 млн) и UniCredit Bank AG ($553 млн).

За I квартал 2020 года, регулятором было назначено 3 штрафа в связи с нарушением американских санкций, их общая сумма составила $8,967 млн. Самой большой штраф - $7,8 млн. - получила швейцарская компания SITA за оказание телекоммуникационных и IT-услуг авиакомпаниям, являющимся фигурантами списка SDN (Specially Designated Nationals List)

Теги: #крым #amazon #штраф
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:59 08.07.2020
Великобритания обеспокоена арестами крымских татар на оккупированном РФ полуострове

Великобритания обеспокоена арестами крымских татар на оккупированном РФ полуострове

15:01 07.07.2020
МИД просит международное сообщество усилить давление на РФ в связи с новой волной обысков и задержаний крымских татар

МИД просит международное сообщество усилить давление на РФ в связи с новой волной обысков и задержаний крымских татар

14:58 07.07.2020
Минреинтеграции осуждает задержание крымских татар и расценивает это как очередной акт давления на граждан Украины в Крыму

Минреинтеграции осуждает задержание крымских татар и расценивает это как очередной акт давления на граждан Украины в Крыму

09:37 07.07.2020
В Крыму российские силовики проводят обыски, задержаны шестеро крымских татар – Джапарова

В Крыму российские силовики проводят обыски, задержаны шестеро крымских татар – Джапарова

13:04 06.07.2020
Контр-адмирал Неижпапа: Главная база ВМС Украины - это Севастополь и мы туда вернемся

Контр-адмирал Неижпапа: Главная база ВМС Украины - это Севастополь и мы туда вернемся

10:35 05.07.2020
Зеленский: мы вернем всех наших людей и территории, как вернули пленных моряков и корабли

Зеленский: мы вернем всех наших людей и территории, как вернули пленных моряков и корабли

10:25 05.07.2020
Зеленский: украинцы никогда не простят тех, кто аннексировал Крым, и тех, кто не позволил украинским морякам этому помешать

Зеленский: украинцы никогда не простят тех, кто аннексировал Крым, и тех, кто не позволил украинским морякам этому помешать

14:34 04.07.2020
"Евросолидарность" призывала решительно отреагировать на проведение Россией незаконного референдума на Донбассе и в Крыму

"Евросолидарность" призывала решительно отреагировать на проведение Россией незаконного референдума на Донбассе и в Крыму

12:09 03.07.2020
Великобритания считает неприемлемым использование Крыма для голосования за поправки в Конституцию РФ - посольство

Великобритания считает неприемлемым использование Крыма для голосования за поправки в Конституцию РФ - посольство

17:22 02.07.2020
Россия по-прежнему нарушает права человека в Крыму, заявляют в ООН

Россия по-прежнему нарушает права человека в Крыму, заявляют в ООН

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава Райффайзен Банка Аваль допускает снижение учетной ставки НБУ на 1-1,5 п.п.

Премьер считает преждевременным введение налога с гектара земли

Украина доработает Энергостратегию с учетом инициативы European Green Deal

Инвесторы ВИЭ настаивают на продлении "зеленого" тарифа во избежание исков в международные суды

Шмыгаль: Инфляция и курс валют – это предмет дискуссии между Минэкономики, Минфинансов и НБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Легализация агропроизводителей возобновит справедливость и экономическую состоятельность громад – Всеукраинская ассоциация громад

Лось стал полноценным руководителем ГП "Антонов"

Нефть слабо дешевеет после данных о запасах в США, Brent торгуется на уровне $43 за баррель

"Нафтогаз" подал документы на участие в конкурсе на поставщика "последней надежды" для населения

Евросоюз принял стратегии интеграции энергосистем и внедрения возобновляемого водорода

"Центрэнерго" считает нецелесообразным предоставление более выгодных условий при покупке угля у частных шахт перед государственными

Настоящая цель нового налога на землю - заставить людей продать свои паи, заявляет экс-глава Минагрополитики Мартынюк

Бонды, обеспеченные активами итальянской мафии, продавались международным инвесторам в течение 5 лет - FT

Кабмин Украины одобрил распределение почти 1,7 млрд грн по программе социально-экономического развития регионов

Глава Райффайзен Банка Аваль допускает снижение учетной ставки НБУ на 1-1,5 п.п.

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА