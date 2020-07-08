Amazon выплатит штраф в $134,5 тыс. за нарушение санкций в отношении Крыма, Ирана и Сирии

Amazon.com Inc., крупнейший в мире интернет-ритейлер, выплатит штраф в размере $134,523 тыс. для урегулирования претензий американских властей, связанных с нарушением компанией ряда санкционных программ, говорится в заявлении OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций).

В OFAC отмечают, что "из-за недостатков автоматизированной системы отслеживания санкций Amazon.com компания поставляла товары и услуги людям, подпадавшим под санкции OFAC, клиентам в регионах или странах, в отношении которых действуют санкционные программы, включая Крым, Иран и Сирию, а также лицам, находящимся или работающим в зарубежных миссиях государств, находящихся под американскими санкциями".

В период с ноября 2011 года по октябрь 2018 года лица, находившиеся в Крыму, Иране и Сирии, размещали на платформе Amazon.com заказы на покупку потребительских товаров и услуг, и в деталях транзакций четко прослеживалось, что доставка будет осуществляться в регионы, находящиеся под американскими санкциями, говорится в заявлении регулятора.

В сервисе Amazon.com также принимались и обрабатывались заказы людей, находящихся или работающих в зарубежных миссиях Кубы, Ирана, Северной Кореи, Судана и Сирии, для которых также действуют санкционные режимы.

Общая сумма транзакций с учетом поставок частным лицам, находящимся под различными санкциями OFAC, составила порядка $269 тыс.

Приняв во внимание тот факт, что Amazon добровольно уведомила регулятора о ряде допущенных нарушениях, OFAC не стал взыскивать с нее максимальный штраф, предусмотренный действующим законодательством, а решил ограничиться половиной суммы заключенных с нарушениями санкционных программ сделок.

Акции Amazon.com прибавляют в цене 1,2% на торгах в среду.

В 2019 году, по данным информационной системы X-Compliance, общая сумма штрафов, назначенных OFAC в связи с нарушением санкций, составила $1,289 млрд - это в 18 раз больше, чем в 2018 году. Самые крупные штрафы за прошедший год были назначены за нарушение антииранских санкций банкам Standard Chartered Bank ($639 млн) и UniCredit Bank AG ($553 млн).

За I квартал 2020 года, регулятором было назначено 3 штрафа в связи с нарушением американских санкций, их общая сумма составила $8,967 млн. Самой большой штраф - $7,8 млн. - получила швейцарская компания SITA за оказание телекоммуникационных и IT-услуг авиакомпаниям, являющимся фигурантами списка SDN (Specially Designated Nationals List)