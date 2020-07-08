Экономика

18:54 08.07.2020

Лось стал полноценным руководителем ГП "Антонов"

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Лось стал полноценным руководителем ГП "Антонов"

Государственный концерн "Укроборонпром" благодаря отказу экс-президента госпредприятия "Антонов" Александра Донца от борьбы за этот пост официально назначил на него Александра Лося, который с 9 июня был вр.и.о., а ранее – вице-президентом по производству и главным конструктором.

"Впервые за много лет "Антонов" возглавил человек, который фактически вырос на заводе и непосредственно занимался производственными процессами. Надеюсь, что при его руководстве на предприятии сформируется новая команда руководителей - молодых, профессиональных и ориентированных на будущее", – прокомментировал это назначение замгендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем в Facebook.

Он уточнил, что 42-летний Лось, работающий на "Антонове" 18 лет, уже внесен в госреестр в качестве руководителя ГП.

Госконцерн в релизе в среду отметил, что обновление руководящего состава "Антонова" позволит выстроить прозрачные процессы корпоративного управления, осуществить необходимые для привлечения иностранного капитала финансовые аудиты и ускорить темпы изготовления самолетов линейки "Ан".

"Не могу и не имею права раскрывать все детали, но хочется верить, что эта новый этап станет для Антонова началом строительства нескольких новых серий самолетов линейки "Ан", в том числе на внутренние заказы", – указал Найем, пообещав содействовать заказам самолетов со стороны госорганов.

Донец, который возглавлял ГП "Антонов" с 2018 года и после первого увольнения в июне этого года пытался дважды через суд восстановиться в должности, отозвал все свои требования и иски в отношении предприятия.

В обнародованном 5 июля письме коллективу, в котором он сообщил об отказе от борьбы за сохранение на посту президента, Донец заявил, что категорически отказывался работать и управлять "Антоновым" по правилам, предложенным "Укроборонпромом". "Управленческая зависимость от верхней структуры существенно влияет на действия руководителя предприятия. С одной стороны – текущая работа предприятия и управление большим сложным коллективом, с другой – выполнение указаний и требований УОП (согласно контракту) приводит к тому, что ты находишься 24/7 между молотом и наковальней", – пояснил экс-президент.

В "Укроборонпроме", в свою очередь, сообщили, что в полной мере выполнили свои обязательства перед бывшим президентом ГП "Антонов", предусмотренные трудовым законодательством и контрактом.

ГП "Антонов" в 2019 году сократило чистую прибыль в 3,5 раза – до 447,98 млн грн, выручка упала на 33,1% – до 5 млрд 998,66 млн грн.

В то же время предприятие в минувшем году уменьшило долгосрочные обязательства и обеспечение с 1,52 млрд грн до 1,01 млрд грн, текущие обязательства и обеспечение – с 2,74 млрд грн до 2,16 млрд грн, увеличив собственный капитал с 9,98 млрд грн до 10,27 млрд грн.

Теги: #лось #укроборонпром #кадры #антонов
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