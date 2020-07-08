"Нафтогаз" подал документы на участие в конкурсе на поставщика "последней надежды" для населения

"Нафтогаз" принял участие в конкурсе на поставщика "последней надежды" (ППН) для населения, говорится в сообщении группы.

Необходимые документы для участия в конкурсе на ППН подали две компании: НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины".

"Группа заинтересована поддержать старт рынка на позиции поставщика "последней надежды", а также стимулировать развитие новых рыночных компетенций благодаря внутренней конкуренции между предприятиями группы. По этой причине в конкурсе на ППН подала Министерству энергетики две заявки", - отмечают в НАК.

В частности, НАК "Нафтогаз" предлагает использовать свой значительный опыт, полученный во время выполнения специальных обязательств на рынке природного газа. В свою очередь ГПК "Нафтогаз ", у которой есть опыт поставки газ бытовым потребителям напрямую, в своей заявке сделала акцент на подготовленную сервисную инфраструктуру для работы с клиентами.

"Нафтогаз всегда ответственно относился к реформированию рынка газа и считает "поставщика "последней надежды" одним из необходимых условий для безопасного старта рынка для населения. Мы готовы использовать максимум своих ресурсов для гарантии, чтобы ни один потребитель не остался без газа через форс-мажорные обстоятельства", - отметил глава НАК Андрей Коболев.

Как сообщалось, открытие рынка природного газа для бытовых потребителей было запланировано на 1 мая 2020 года, но в связи с введением карантина из-за распространения COVID-19 сроки были перенесены на два месяца – на 1 июля и в таком виде зафиксированы в меморандуме МВФ по новой программе stand-by, по которой Украина уже получила первый транш в $2,1 млрд в середине июня.

Однако затем срок запуска рынка был отложен еще на месяц. По словам главы Минэнерго Ольги Буславец, это связано с необходимостью проведения конкурса по отбору ППН на газовом рынке для населения, который Минэнерго объявило 30 июня.

Компания, которую по результатам конкурса определят ППН, должна будет поставлять газ потребителям по цене, за основу которой берется среднеарифметическая цена торгов на NCG за 1-22 число месяца, предшествующего месяцу поставки. Среднеарифметическое значение фактических цен (Settlement Price) газа на следующий месяц поставки (Front Month) на хабе NCG за 1-22 число берется из данных на сайте биржи Powernext/EEX.

Помимо наличия лицензии на поставку газа претенденты должны предъявить наличие активов в виде денег на счетах для покупки газа или его запасов в подземных хранилищах в объеме не менее 3,514 млрд куб. м.

ППН обязан в течении 60 дней поставлять газ потребителю, если тот остался без поставщика этого ресурса.

Конкурсные предложения претендентов на ППН принимались до 17:00 8 июля 2020 года.