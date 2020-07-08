Евросоюз принял стратегии интеграции энергосистем и внедрения возобновляемого водорода

Все партнеры Европейского союза, которые поставляют в ЕС ископаемые энергоносители, должны иметь в виду стратегию, направленную на постепенный вывод их из потребления, заявила комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон.

"Наш главный месседж им (партнерам) заключается в том, что цель ЕС - к 2050 году стать климатически нейтральным", - сказала она в среду на брифинге, отвечая на вопрос о судьбе газопровода "Северный поток - 2".

"Это значит, что к тому времени мы выведем из употребления ископаемые энергоносители, а что касается газового сектора, то будем использовать декарбонизированные газы", - продолжала Симсон.

"Мы будем стремиться к достижению наших целей, и все партнеры, которые поставляют нам ископаемые энергоресурсы, должны это иметь в виду", - подчеркнула она.

Чтобы к 2050 году стать климатически нейтральным, Евросоюзу необходимо преобразовать свою энергетическую систему, на которую приходится 75% выбросов парниковых газов в ЕС.

Еврокомиссия представила две принятые в среду стратегии ЕС, направленные на достижение "климатической нейтральности": по интеграции энергосистем стран союза и "водородную стратегию", которая предусматривает массовое производство чистого водорода как горючего.

"Интеграция энергосистем, - поясняется в пресс-релизе Еврокомиссии, - это планирование и эксплуатация энергосистемы "в целом", охватывающей разные энергоносители, инфраструктуры и секторы потребления".

Это система, в которой, например, электричество, питающее автомобили, поступает от солнечных батарей на крышах домов, здания обогреваются теплом от ближайшего завода, а завод работает на чистом водороде, полученном благодаря энергии береговых ветроэлектростанций.

Стратегия интеграции предусматривает реформы по 38 позициям, в том числе пересмотр энергетического законодательства, финансирование и внедрение новых технологий, фискальные меры, постепенное прекращение субсидий на ископаемое топливо, целостное планирование инфраструктуры и др.

Водородная стратегия предполагает дополнить интегрированную энергетическую систему массовым промышленным производством возобновляемого водорода. Он может служить источником энергии там, где использование электричества затруднено. В перспективе он будет производиться в основном с использованием энергии ветра и солнца.

На этапе с 2020 по 2024 год в ЕС предусматривается установка водородных электролизеров как минимум на 6 гигаватт и производство до одного миллиона тонн возобновляемого водорода. На этапе с 2025 по 2030 год водород должен стать неотъемлемой частью интегрированной энергосистемы, в которой мощности по электролизу возобновляемого водорода составят минимум 40 ГВт.

Запланированные инвестиции, считает Еврокомиссия, могут стимулировать восстановление экономики после кризиса коронавируса. Они создают рабочие места в Европе и повышают шансы на лидерство и конкурентоспособность ЕС в стратегических отраслях, которые имеют решающее значение для его экономической устойчивости.

В качестве потенциальных партнеров по стратегии использования возобновляемого водорода рассматриваются, в частности, Украина и балканские государства.

Между тем Восточный комитет немецкой экономики призывает к партнерству в сфере водородной энергетики с Россией. По словам председателя комитета Оливера Хермеса, у РФ есть соответствующий опыт и предпосылки.

"К перспективным партнерам для европейского сотрудничества в сфере водорода с точки зрения Восточного комитета непременно относится Россия. У страны есть многолетний опыт поставок энергии в Европу и соответствующая инфраструктура", - сказал Хермес, его цитирует пресс-служба комитета. Кроме этого, у России, считает он, есть "все предпосылки для того", чтобы стать "глобальным игроком на международном рынке водорода".