Экономика

17:00 08.07.2020

"Центрэнерго" считает нецелесообразным предоставление более выгодных условий при покупке угля у частных шахт перед государственными

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"Центрэнерго" считает нецелесообразным предоставление более выгодных условий при покупке угля у частных шахт перед государственными

ПАО "Центрэнерго" считает нецелесообразным покупку энергетического угля у группы "ДТЭК" по предоплате, поскольку у государственных шахт угольная продукция приобретается на условиях послеоплаты.

Согласно пресс-релизу генкомпании, это условие сейчас является наибольшим препятствием в переговорах с "ДТЭК".

"Переговоры с ДТЭК продолжаются. Мы покупаем уголь у государственных шахт на условиях послеоплаты и идем с опережением графика платежей: из предусмотренных в июле 120 млн грн уже погашено 80 млн грн. Не понимаю, почему "Центрэнерго" должно предоставлять частной компании более выгодные условия. К тому же полная предоплата потребует от "Центрэнерго" привлечения дополнительных оборотных средств, которых у нас просто нет. Напомню, что неработающее ГП "Энергорынок" до сих пор должно "Центрэнерго" более 1,4 млрд грн", - приводятся в сообщении слова и.о. генидиректора Александра Корчинского.

По его словам, на сегодня ООО "Д.Трейдинг" предлагает покупать уголь по цене 1,65 тыс. грн за тонну, ценообразование будет формульным с привязкой к индексу API 2, и курсу доллара на момент поставки.

"Никакого финансового давления на государственное предприятие быть не должно. Сегодня, 8 июля, в ходе дискуссии нам удалось сблизить позиции, а процесс переговоров наконец перешел в конструктивное русло", - отметил он.

Корчинский выразил надежду на конструктивное разрешение вопроса по закупкам угля у украинских производителей, в т.ч. у ООО "ДТЭК Добропольеуголь", шахты которого находятся в простое. В то же время он заявил, что шахтеры частных и государственных компаний не должны быть объектом манипуляций и спекуляций, а существующие проблемы на рынке должны обсуждаться с рассмотрением позиций всех сторон.

"Проблему угольной отрасли нужно срочно решать. Однако не за счет банкротства трех государственных электростанций, входящих в состав "Центрэнерго". Также и шахтеры не могут быть объектом спекуляций в вопросе решения энергетического кризиса, в котором оказалась Украина", - подытожил глава "Центрэнерго".

Как сообщалось, в последние месяцы и.о. главы Минэнерго Ольга Буславец неоднократно подвергала "Центрэнерго" критике за включение в работу газомазутных блоков, что, по ее словам, противоречит утвержденному энергобалансу.

В то же время компания и управляющий ею Фонд госимущества объясняли свои действия дороговизной угля по сравнению с газом. После недавней смены руководства "Центрэнерго" начал покупать газ у НАК "Нафтогаз Украины".

В конфликт также вмешалось правительство, которое распоряжением об обеспечении топливной сбалансированности электроэнергетической отрасли Украины и безопасности поставок электроэнергии от 17 июня 2020 года №702-р установило, что в отношении тепловых электростанций, использующих уголь для производства электроэнергии, должна осуществляться приоритетная диспетчеризация.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и 5 – газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству в лице Фонда госимущества принадлежит 78,3% акций общества.

Теги: #уголь #дтэк #центрэнерго
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