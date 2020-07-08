Экономика

15:24 08.07.2020

Кабмин Украины одобрил распределение почти 1,7 млрд грн по программе социально-экономического развития регионов

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Кабмин Украины одобрил распределение почти 1,7 млрд грн по программе социально-экономического развития регионов

Кабинет министров Украины одобрил распределение почти 1,7 млрд грн по программе социально-экономического развития регионов, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Правительство поддержало решение выделить почти 1,7 млн грн по программе социально-экономического развития регионов. Эти средства будут направлены на нужды людей. Это, в частности, установление освещения на улицах, утепление учебных заведений, приобретение оборудования для больниц и многое другое. Средства по этой программе нам удалось сохранить при принятии изменений в Госбюджет", - написал Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

Также премьер поручил министру регионального развития вместе с Министерством финансов проконтролировать, чтобы эти проекты финансировались и реализовывались своевременно.

80% средств субвенции будут распределены между регионами по критерию соответствия численности населения. Еще 20% главный распорядитель субвенции - Минрегион - сможет распределить по предложениям облгосадминистраций и депутатов Верховной Рады на соответствующие проекты и мероприятия, которые соответствуют Порядку и условиям предоставления субвенции из госбюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий.

Теги: #бюджет #регионы #кабмин
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