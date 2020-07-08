Экономика

14:47 08.07.2020

Премьер считает преждевременным введение налога с гектара земли

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Премьер считает преждевременным введение налога с гектара земли

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает преждевременным введение налога с каждого гектара сельхозземель, как это предлагается законопроектом №3131.

"Это идея на сегодня, считаю, преждевременная. Увеличивать арендную плату в условиях кризиса, в условиях, когда фермеры просят поддержки от государства, - это не совсем корректно", - сказал Шмыгаль в ходе правительственного заседания в среду.

"Через профильное министерство и профильный комитет мы будем просить донести эту мысль до парламентариев, чтобы такое решение во время кризиса и трудностей в агросфере мы преждевременно не принимали", - пояснил премьер.

Ранее профессор Киевской школы экономики (KSE) Олег Нивьевский назвал законопроект №3131 неприемлемым с точки зрения развития отрасли и сельской экономики. Законопроект, в частности, предлагает внедрение поставленного налогового обязательства (ПНО) с каждого гектара (5% от нормативно денежной оценки, или приблизительно 1400 грн/га). Если сумма НДФЛ на зарплату/аренду, военный сбор, налог на землю, налог с прибыли, единый налог 4-й группы меньше, чем ПНО, то разница взимается в местный бюджет.

Теги: #шмыгаль #земля #налог #кабмин
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