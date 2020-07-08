Предлагаемый МВД запрет регистраций в Украине авто из-за рубежа с пометкой об утилизации приведет к потерям бюджета более $327 млн в год - эксперты

Инициируемые Министерством внутренних дел (МВД) Украины изменения в порядок регистрации и перерегистрации транспортных средств, которыми в частности, запрещается регистрация ввозимых из-за рубежа автомобилей с пометкой о списании на утилизацию, создаст проблемы для занимающихся этим бизнесом компаний, лишит возможности украинцев приобрести такие восстановленные авто по умеренным ценам и с понятной историей, а также повлечет потери госбюджета не менее чем на $327 млн, считают в компании "Колумб Трейд".

"Сейчас с такими документами (с пометкой об утилизации) в Украину попадает более 90% автомобилей, но на самом деле они имеют незначительные повреждения (освещения, бампера, крыльев) и после восстановления проходят сертификацию в уполномоченных органах. Предлагаемыми изменениями может подменяться функционал органов сертификации, а граждане лишаются возможности приобрести авто с понятной историей происхождения", - отметил юрист компании Роман Волошин в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что в целом обнародованный на сайте МВД для обсуждения проект постановления содержит много положительных норм, которые упростят процесс регистрации (перерегистрации авто), однако два положения – о запрете регистраций авто с пометкой об утилизации, а также о необходимости обязательного перевода сопроводительных документов на государственный язык с апостилем, создаст хаос на рынке, повлечет дополнительные расходы покупателя и потери бюджета.

"Только требование обязательного апостиля, по нашим подсчетам, приведет к дополнительным затратам покупателя на $200-300", - отметил Волошин.

Согласно приведенным соучредителем компании "Колумб Трейд" Владимиром Ковелем расчетам, пострадать от таких нововведений (запрет регистраций) может около 36,8 тыс. чел., которые хотят приобрести авто из-за рубежа.

"Транзит авто из США составляет три месяца, а средний объем поставки в месяц - 10 тыс. авто. Сейчас в транзите находятся 30 тыс. авто. Даже незначительный ремонт с учетом сертификации и постановки на учет занимает около месяца, соответственно таких авто, еще не поставленных на учет, будет 40 тыс., из них 92% - со статусом подлежащих к утилизации, т.е. 36,8 тыс. авто", - поясни Ковель приведенную цифру.

Он считает некорректным принимать во внимание статус об утилизации, которые для себя принимают США, поскольку там это делается методом финансового учета остаточной стоимости авто, при этом повреждения могут быть незначительными и в Украине их можно восстановить за $2,5-3 тыс.

Ковель подчеркнул, что эти ограничения не заставят украинцев отказаться от покупок авто из-за рубежа, и они вынуждены будут покупать те же авто из США, например в Грузии или Латвии, где этот бизнес давно налажен, но тогда они будут обслуживать заказы украинцев и получать в бюджет своих стран поступления от растаможки и других сборов, а украинцу в итоге авто обойдется почти на $3 тыс. дороже c учетом удлинения логистического "плеча", необходимости везти авто из сопредельных стран и других расходов.

"И зачем внедрять в схему посредника и переплачивать в другие страны около 20% за авто с сомнительной репутацией и бесконтрольным ремонтом?", - резюмирует Ковель.

По расчетам компании, с учетом существующих поступлений от одного авто в размере $2,7 тыс. потери бюджета от этих нововведений могут превысить $327, 8 млн в год, при этом потерять работу может около 10 тыс. чел., плюс будут созданы проблемы в 10 сферах смежных бизнесов.

Как сообщил соучредитель компании Павел Казарьян, в настоящее время на сайте президента Украины зарегистрирована петиция, в которой операторы рынка просят обратить внимание на эту проблему с целью недопущения потерь украинцев и бюджета от предлагаемых изменений.

По словам Казарьяна, компания "Колумб Трейд" занимается поставкой автомобилей имз США и входит в пятерку ведущих операторов этого рынка.

Проект постановления Кабинета министров Украины, обнародованный еще 2 февраля для ознакомления на сайте его инициатора – МВД, призван обновить устаревшие нормы и упростить регистрацию/перерегистрацию транспортных средств, а также - исключить утечки из бюджета.

В частности, при регистрации (перерегистрации) ТС можно будет подавать заявления и документы через Интернет в случаях, когда авто не подлежат осмотру специалистами экспертной службы МВД (т.е. зарегистрировать купленный в автосалоне новый автомобиль можно будет прямо там).

Кроме того, внесенным в Единый реестр должникам будет запрещено отчуждать и перерегистрировать транспортные средства на других лиц, а получившим ТС в наследство, предлагается предоставить право на его отчуждение без перерегистрации на себя.