Экономика

14:06 08.07.2020

Украина доработает Энергостратегию с учетом инициативы European Green Deal

2 мин читать
Украина доработает Энергостратегию с учетом инициативы European Green Deal

Министерство энергетики Украины намерено доработать новую редакцию Энергетической стратегии с учетом ключевых элементов Европейского зеленого соглашения (European Green Deal), заявил заместитель министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков.

"European Green Deal является важной в контексте евроинтеграции Украины. Мы разделяем цели данного соглашения. Будучи сторонниками политики сокращения выбросов парниковых газов и декарбонизации экономики, Минэнерго планирует отразить ключевые элементы этой европейской инициативы в новой редакции Энергетической стратегии",– сказал он в ходе онлайн-конференции по вопросу закрытия проекта ЕС Твининг "Зеленое соглашение как движущая сила энергетического перехода" во вторник.

Кроме того, в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС Украина уже имплементирует 28-ю Директиву Евросоюза по использованию возобновляемых источников энергии, внедряет новейшие мировые инструменты в сфере развития биоэнергетики и начинает подготовку к Водородной концепции.

"Мы также уделяем внимание развитию биоэнергетики как одного из путей замещения природного газа, снижению уровня импортозависимости и укреплению экономики государства. Учитывая аграрный статус страны, потенциал для развития биоэнергетики мощный", - констатировал Демченков.

Замминистра энергетики также подчеркнул, что в связи со стремительным ростом мощностей объектов возобновляемой энергетики (ВИЭ) Украина столкнулась со значительными техническими и экономическими сложностями. Поэтому после длительных дискуссий с участниками рынка ВИЭ был заключен меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в данном секторе. Кроме этого, 3 июля Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №3658 об условиях поддержки ВИЭ.

Как сообщалось, Европейский Союз одобряет готовность украинского правительства стать частью European Green Deal и будет поддерживать страну в реализации зеленого перехода.

В начале марта Европейская комиссия представила в Брюсселе проект закона, который призван достичь "климатического нейтралитета" к 2050 году.

Теги: #энергостратегия #европа #минэнерго
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:13 06.07.2020
Пандемия коронавируса приведет к глубоким изменениям в мировой экономике – Лагард

Пандемия коронавируса приведет к глубоким изменениям в мировой экономике – Лагард

18:36 30.06.2020
ГТС Украины на фоне ремонта Турецкого потока вновь продемонстрировала свою гибкость и надежность

ГТС Украины на фоне ремонта Турецкого потока вновь продемонстрировала свою гибкость и надежность

00:10 29.06.2020
Arianespace в понедельник предпримет новую попытку запуска ракеты Vega с 53 коммерческими спутниками

Arianespace в понедельник предпримет новую попытку запуска ракеты Vega с 53 коммерческими спутниками

20:29 26.06.2020
Суд по МН17 может приступить к рассмотрению дела по сути в феврале 2021 года, конкретная дата еще не определена

Суд по МН17 может приступить к рассмотрению дела по сути в феврале 2021 года, конкретная дата еще не определена

02:36 25.06.2020
Трамп: выводимые из ФРГ войска частично вернутся домой, частично - отправятся в другие страны Европы

Трамп: выводимые из ФРГ войска частично вернутся домой, частично - отправятся в другие страны Европы

23:59 24.06.2020
США готовят новые пошлины для товаров европейского экспорта общим объемом $3,1 млрд

США готовят новые пошлины для товаров европейского экспорта общим объемом $3,1 млрд

20:39 18.06.2020
ЕС пока не использовал в полной мере свой потенциал в обеспечении безопасности в Европе - Зеленский

ЕС пока не использовал в полной мере свой потенциал в обеспечении безопасности в Европе - Зеленский

15:49 12.06.2020
Минэкоэнерго просит СНБО о временном запрете на использование ТЭС газа и мазута для загрузки угольных шахт

Минэкоэнерго просит СНБО о временном запрете на использование ТЭС газа и мазута для загрузки угольных шахт

20:09 08.06.2020
Следствие в деле МН17 не говорит, является ли генерал ФСБ РФ Бурлака фигурантом расследования, однако заверяет, что продолжает устанавливать ответственных

Следствие в деле МН17 не говорит, является ли генерал ФСБ РФ Бурлака фигурантом расследования, однако заверяет, что продолжает устанавливать ответственных

10:32 08.06.2020
В ЕС готовы поддержать Украину в реформировании угольной отрасли - Минэнерго

В ЕС готовы поддержать Украину в реформировании угольной отрасли - Минэнерго

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Премьер считает преждевременным введение налога с гектара земли

Инвесторы ВИЭ настаивают на продлении "зеленого" тарифа во избежание исков в международные суды

Шмыгаль: Инфляция и курс валют – это предмет дискуссии между Минэкономики, Минфинансов и НБУ

Спрос на первичных аукционах ОВГЗ обвалился ниже 0,3 млрд грн

МВФ должен приостановить платежи в Украину до назначения правительством независимого главы НБУ – Гонтарева

ПОСЛЕДНЕЕ

Низкий спрос на кредиты в кризис блокирует прорыв правительственных программ по кредитованию – предправления Райффайзен банка Аваль

Премьер считает преждевременным введение налога с гектара земли

Предлагаемый МВД запрет регистраций в Украине авто из-за рубежа с пометкой об утилизации приведет к потерям бюджета более $327 млн в год - эксперты

Инвесторы ВИЭ настаивают на продлении "зеленого" тарифа во избежание исков в международные суды

"Метинвест" намерен выкупить акции миноритариев "Запорожогнеупора" в рамках процедуры squeeze-out

Nova Poshta Moldova за I пол.-2020 увеличила объем отправлений в 2,5 раза, международных – в 15 раз

Правительство Украины намерено закупать гречку в резерв - министр экономики

Министр экономики анонсировал подписание первого договора с Экспортно-кредитным агентством

Офис UkraineInvest станет базой для "инвестиционных нянь" – Петрашко

Министр экономики Петрашко выступает за сокращение количества министерств

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА