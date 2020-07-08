Украина доработает Энергостратегию с учетом инициативы European Green Deal

Министерство энергетики Украины намерено доработать новую редакцию Энергетической стратегии с учетом ключевых элементов Европейского зеленого соглашения (European Green Deal), заявил заместитель министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков.

"European Green Deal является важной в контексте евроинтеграции Украины. Мы разделяем цели данного соглашения. Будучи сторонниками политики сокращения выбросов парниковых газов и декарбонизации экономики, Минэнерго планирует отразить ключевые элементы этой европейской инициативы в новой редакции Энергетической стратегии",– сказал он в ходе онлайн-конференции по вопросу закрытия проекта ЕС Твининг "Зеленое соглашение как движущая сила энергетического перехода" во вторник.

Кроме того, в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС Украина уже имплементирует 28-ю Директиву Евросоюза по использованию возобновляемых источников энергии, внедряет новейшие мировые инструменты в сфере развития биоэнергетики и начинает подготовку к Водородной концепции.

"Мы также уделяем внимание развитию биоэнергетики как одного из путей замещения природного газа, снижению уровня импортозависимости и укреплению экономики государства. Учитывая аграрный статус страны, потенциал для развития биоэнергетики мощный", - констатировал Демченков.

Замминистра энергетики также подчеркнул, что в связи со стремительным ростом мощностей объектов возобновляемой энергетики (ВИЭ) Украина столкнулась со значительными техническими и экономическими сложностями. Поэтому после длительных дискуссий с участниками рынка ВИЭ был заключен меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в данном секторе. Кроме этого, 3 июля Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №3658 об условиях поддержки ВИЭ.

Как сообщалось, Европейский Союз одобряет готовность украинского правительства стать частью European Green Deal и будет поддерживать страну в реализации зеленого перехода.

В начале марта Европейская комиссия представила в Брюсселе проект закона, который призван достичь "климатического нейтралитета" к 2050 году.