Инвесторы ВИЭ настаивают на продлении "зеленого" тарифа во избежание исков в международные суды

Голландский банк развития (FMO), Норвежский институт гарантии экспортных кредитов (GIEK) и корпорация Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) ("Прямые и непрямые иностранные инвесторы") считают, что отсутствие продления срока действия "зеленого" тарифа минимум на два года и более широкого консенсуса в законопроекте №3658 может вызвать иски в международный арбитраж из-за существенного снижения льготного тарифа, реструктуризации долгов по контрактам и доли в акционерном капитале.

Соответствующее мнение изложено в письме "Прямых и непрямых иностранных инвесторов" в адрес президента Украины Владимира Зеленского, Министерства энергетики, ГП "Гарантированного покупателя", НКРЭКУ, "Укрэнерго", председателю комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрею Герусу, главе фракции "Слуга народа" в ВРУ Давиду Арахамии, копией которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

"Прежде чем принимать новые законы, которые повлияют на "зеленый" тариф и стимулирующий тариф и дисбалансы (которые, как ожидается, будут гораздо более обременительными для производителей), нужен более широкий консенсус. Одна из проблем, которую "Прямые и непрямые иностранные инвесторы считают" первостепенно важной – это, в том числе, продление "зеленого" тарифа минимум на два года в проекте закона №3658", – указывается в письме.

Кроме того, "Прямые и непрямые иностранные инвесторы" считают предложенные поправки несовместимыми с обязательствами Украины по продвижению и расширению присутствия ВИЭ в энергетическом балансе страны.

"Это может стать сдерживающим фактором для будущих инвестиций в Украину, особенно в отрасли возобновляемых источников энергии", – подчеркнули инвесторы.

Они также ожидают, что без одобрения всеми участниками ВИЭ-отрасли (более чем 800 производителей и более 7 ГВт установленной мощности) предлагаемых поправок в законах и нормативных актах, касающихся "зеленого" тарифа, стимулирующего тарифа, дисбалансов, сокращений и многих других факторов – многие проекты ВИЭ столкнутся с невыплатами долговых обязательств перед своим инвесторами, но также и перед своими местными и международными акционерами и финансирующими организациями.

"Мы хотим избежать такого развития событий, поэтому призываем помочь в достижении лучшего результата по обоюдному согласию, который может быть одобрен "Прямыми и непрямыми иностранными инвесторами", – резюмировали инвесторы.

Отмечается, что инвестиции прямых и непрямых иностранных инвесторов в проекты ВИЭ в Украине превышает EUR250 млн.

Как сообщалось, Верховная Рада 3 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект №3658 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии", предусматривающий, в частности, снижение "зеленого" тарифа для СЭС и ВЭС. Проект документа был разработан на основе Меморандума, заключенного между правительством и представителями отрасли ВИЭ в рамках медиации Европейского Энергосообщества.

2 июля NEFCO обратилось к президенту, Министерству энергетики и парламенту Украины учесть необходимость продления сроков действия "зеленых" тарифов для СЭС, для которых они будут снижены при принятии законопроекта №3658 об условиях поддержки ВИЭ.

Ранее с предложениями о продлении для СЭС срока действия "зеленых" тарифов (истекает 31 декабря 2029 года) на 2 года к главе государства обращалась группа иностранных и отечественных владельцев около 120 солнечных электростанций, в частности GS Engineering & Construction (Южная Корея), Norsk Solar и Scatec Solar (обе – Норвегия), TIU Canada (Канада), United Green (Великобритания), VR Capital (США/Великобритания).

Такую же позицию, в частности, озвучивали Европейская бизнес-ассоциация и Американская торгово-промышленная палата.