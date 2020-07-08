Nova Poshta Moldova за I пол.-2020 увеличила объем отправлений в 2,5 раза, международных – в 15 раз

Nova Poshta Moldova, входящая в группу компаний "Нова Пошта", за январь-июнь 2020 года доставила в 2,5 раза больше посылок и грузов, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщила пресс-служба компании в среду, причиной этого стало увеличение количества покупок в интернет-магазинах и привлечение новых бизнес-клиентов.

"Один из ключевых сегментов для нас – это e-commerce. Наша задача – создать эффективную логистическую структуру, которая будет способствовать развитию рынка онлайн-покупок. Поэтому мы сосредоточились на надежной и быстрой доставке товаров в любую точку страны. Как результат – количество новых бизнес-клиентов увеличилось в 2,5 раза за первые шесть месяцев 2020 года. Мы будем продолжать совершенствовать свой сервис и расширять свою сеть", - цитирует пресс-служба СЕО Nova Poshta Moldova Михаила Поповича.

Компания отмечает, что треть от всех посылок составляет доставка международных отправлений по Молдове.

Так, по обнародованным данным, за шесть месяцев 2020 года их количество увеличилось в 15 раз против аналогичного периода прошлого года. Больше всего выросло количество посылок из Украины - более 35% от всех международных отправлений. Одними из основных факторов такого скачка стала активизация сотрудничества с магазином Rozetka и начало карантина. Закрытие международных границ и запрет частных перевозок Молдова – Украина, Украина – Молдова стимулировали рост спроса в онлайн-магазинах.

Больше всего из Украины в Молдову заказывают товары из магазина Rozetka, медицинское оборудование, инструменты, технику и косметику.

Как сообщалось, в мае Nova Poshta Moldova открыла первые два почтовых отделения в Кишиневе. В планах компании - к концу года расширить сеть отделений в Кишиневе, а при положительном опыте – масштабироваться в другие регионы страны.

Компания Nova Poshta Moldova наряду с Nova Poshta Georgia, "НП Логистик", "ПОСТ ФИНАНС" и "Нова Пошта Интернешнл" входит в ГК "Нова Пошта".

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании превышает 3,3 тыс. отделений по всей стране.