Экономика

11:24 08.07.2020

Министр экономики анонсировал подписание первого договора с Экспортно-кредитным агентством

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Министр экономики анонсировал подписание первого договора с Экспортно-кредитным агентством

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко анонсировал подписание в июле первого договора с Экспортно-кредитным агнетством (ЭКА) на страхование поставок в страны Африки.

"В этом месяце должен быть подписан первый договор по страхованию украинских предприятий, работающих со странами Африки, где существуют риски", - сказал Петрашко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом нынешний бюджет ЕКА позволяет пока только тестовый запуск, отметил министр.

"Сейчас это 200 млн грн, но эта сумма тестовая. Далее будем обсуждать. Пока речь идет о страховании рисков украинских компаний при поставках на другие рынки, но где кредиты дают украинские банки. Надеюсь, к концу 2021-го выйдем на концепцию, и уже с 2022-го будем делать расширенные проекты", - пояснил Игорь Петрашко.


Полный текст 2-й части интервью с Игорем Петрашко будет обнародован в ленте экономических новостей и на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #эка #африка #петрашко #минэкономики
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