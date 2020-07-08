Министр экономики Петрашко выступает за сокращение количества министерств

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко выступает за сокращение количества министерств, в то же время отмечая, что дискуссия по разделению его ведомства на два - аграрное и экономическое - продолжается.

"Лично я не сторонник постоянных изменений. Если в них есть необходимость, нужно делать их плавно. Потому что при любых подобных изменениях происходят периоды бюрократической нестабильности. Но, опять же, есть заявление президента, дискуссия в парламенте. Какой формат будет согласован? Главное - эффективность и результат", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я - сторонник сокращения количества министерств", - добавил министр.

По его словам, дискуссия относительно должности вице-премьера по вопросам промышленности или отдельного органа по этому направлению также не завершена.

"Дискуссия о новых форматах и должностях еще идет, есть разные заявления. Тут важно найти правильный формат", - прокомментировал Петрашко.



Полный текст 2-й части интервью с Игорем Петрашко будет обнародован в ленте экономических новостей и на сайте агентства "Интерфакс-Украина"