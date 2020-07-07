Экономика

20:26 07.07.2020

Украина в 2019/2020 МГ экспортировала рекордные 57 млн тонн зерновых

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Украина в 2019/2020 МГ экспортировала рекордные 57 млн тонн зерновых

Украина по итогам 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль-июнь) экспортировала 20,5 млн тонн пшеницы и 30,3 млн тонн кукурузы, сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства со ссылкой на данные Гостаможенной службы.

"По данным Гостаможслужбы по результатам 2019/2020 маркетингового года на внешние рынки поставлено рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 6,8 млн тонн больше чем в прошлом МГ, когда экспорт составил 50,4 млн тонн", - указало министерство на сайте во вторник.

Из них экспортировано кукурузы - 30,3 млн тонн, пшеницы и смеси пшеницы и ржи - 20,5 млн тонн, ржи - 8,2 млн тонн, ячменя - 5,08 млн тонн, а также других зерновых и зернобобовых - 791 тыс. тонн, свидетельствует таможенная статистика.

"Всего муки экспортировано 334,2 тыс. тонн, из которых пшеничная мука или смесь пшеницы и ржи - 331,7 тыс. тонн, муки других зерновых культур - 2,5 тыс. тонн", - добавили в министерстве.

Как сообщалось, Украина за 2018/2019 маркетинговый год экспортировала 49,74 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 26,3% больше, чем за 2017/18 МГ. В частности, Украина экспортировала 29,8 млн тонн кукурузы (+68%), 15,6 млн тонн пшеницы (-9%), 3,6 млн тонн ячменя (-16%).

Теги: #зерновые #экспорт
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