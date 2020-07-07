Экономика

18:20 07.07.2020

Оперативные планы госбанков предусматривают снижение уровня NPL в системе до 32% к 2023г – НБУ

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Оперативные планы госбанков предусматривают снижение уровня NPL в системе до 32% к 2023г – НБУ

Оперативные планы государственных банков по снижению уровня неработающих кредитов (NPL), утвержденные Советом финансовой стабильности 30 июня, предусматривают сокращение NPL в банковской системе с 51% до 32%, а в государственных банках с 66% до 31% к 2023 году, сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Согласно сообщению, в абсолютном выражении ожидается сокращение уровня NPL за три года на 305 млрд грн.

Отмечается, что достичь такого уровня неработающих кредитов госбанки планируют за счет списания проблемных активов с баланса, в том числе кредитов, по которым уже сформирован резерв на 100%.

"Согласно регуляциям НБУ, списание не означает прощение долга. Банки продолжат отстаивать свои интересы по взысканию задолженности с собственников", – уточнил регулятор.

Кроме того, планируется проведение реструктуризации жизнеспособных заемщиков, погашение долга за счет претензионно-исковой работы, взыскание залогового имущества и его дальнейшая реализация, а также продажа или уступка прав требований по проблемному портфелю, говорится в сообщении.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Ощадбанка, оперативный план банка предусматривает снижение доли NPL в 2020 году с 56,1% (по данным НБУ по состоянию на март-2020) до 55% в общем кредитном портфеле, в 2021 году – до 37%, в 2022-м – до 11% и в 2023-м – до 7%.

Уточняется, что сокращение неработающих кредитов будет осуществляться путем финреструктуризации, списания, взыскания и продажи на "голландском" аукционе.

Как сообщили в пресс-службе ПриватБанка, за три года финучреждение планирует сократить уровень проблемной задолженности на 178,7 млрд грн с 247,2 млрд грн (по данным НБУ по состоянию на май-2020) за счет проведения полного комплекса претензионно-исковой работы и применения всех возможных инструментов урегулирования, предусмотренных постановлениями НБУ и правительства.

Отмечается, что планом предусмотрена реализация 100% неоперационной недвижимости ПриватБанка до конца 2023 года, а также принятие решений по списанию части "токсичного" кредитного портфеля по кредитам, которые выйдут на просрочку в соответствии с условиями кредитных договоров.

Пресс-служба уточнила, что ПриватБанк ожидает поступление 4,1 млрд грн от погашения "токсичного" кредитного портфеля и 6,2 млрд грн – от продажи и аренды неоперационной недвижимости, в том числе полученной в результате расторжения договоров финансового лизинга (на 1,8 млрд грн).

"Процесс очистки баланса банк будет проводить с учетом перспектив по всем юридическим искам, которые мы сейчас проводим в рамках нашей юридической стратегии, особенно в части кейсов, которые находятся в других юрисдикциях", – отметила его пресс-служба, добавив, что на данный момент размер "токсичного" портфеля, связанного с бывшими владельцами банка, составляет 216 млрд грн.

По данным ПриватБанка, с декабря 2016 года по конец 2019-го погашения по "токсичному" кредитному портфелю составили 8,2 млрд грн.

"Уровень обслуживания портфеля "токсичных" активов является достаточно низким и тенденции погашения ежегодно ухудшаются как по процентам, так и по основному долгу. В 2019 году уровень погашения составил менее 0,5% от общего объема "токсичного" кредитного портфеля против 2,4% в 2017 году", – добавили в пресс-службе банка.

На запросы агентства "Интерфакс-Украина" пресс-службы Укрэксимбанка и Укргазбанка ответы пока не предоставили.

Как сообщалось, утверждение планов работы госбанков по снижению NPL означает выполнение одного из структурных маяков программы сотрудничества Украины с МВФ.

Теги: #госбанки #нбу #нацбанк #кредиты
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