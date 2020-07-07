Шмыгаль: Инфляция и курс валют – это предмет дискуссии между Минэкономики, Минфинансов и НБУ

Низкая инфляция, с одной стороны, является хорошим явлением, а с другой - несколько охлаждает экономику, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"У нас довольно невысокий уровень инфляции, что сегодня является сложным моментом, который вызывает дискуссии среди экспертов, дискуссии с Национальным банком. Так как держать инфляцию с начала года в кризис 1,7% - это, с одной стороны, очень хорошо, это стабильность. Но с другой стороны, это несколько подсушивает и охлаждает экономику. Поэтому предмет инфляции и курс валют – это предмет дискуссии между Министерством экономики, Министерством финансов и Национальным банком Украины", - сказал Шмыгаль в ходе виртуального круглого стола "Украинские реформы: Что дальше" во вторник.

В то же время, премьер подчеркнул, что в целом финансово-денежная система и экономика страны остаются стабильными.