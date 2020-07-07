Нефть перешла к росту, Brent торгуется на уровне $43,24 за баррель

Цены на нефть перешли к росту в ходе торгов во вторник после снижения, вызванного опасениями по поводу возврата ограничительных мер в ряде стран из-за возобновившегося роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:34 КВ во вторник составляет $43,24 за баррель, что на $0,14 (0,32%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,07 (0,17%) - до $40,70 за баррель.

Новые вспышки COVID-19 отмечаются в разных регионах мира - от Японии до Ирана и Австралии, а в США число инфицированных с начала пандемии превысило 3 млн. Ряд американских штатов, включая Калифорнию, Флориду и Техас, были вынуждены вернуть часть отмененных ранее ограничительных мер.

В то же время, аналитик AxiCorp Стивен Иннс считает, что "снижение смертности означает, что повторное введение масштабных локдаунов на уровне штатов или страны маловероятно". "Экономический ущерб от второй волны будет намного меньше по сравнению со спадом в марте", - приводит его слова S&P Global Platts.

Между тем эксперт Spartan Capital Питер Кардилло говорит, что это может быть лишь "вопрос времени, когда новая волна опасений по поводу коронавируса" начнет влиять на рынок.

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в июне сократилось по итогам четвертого месяца подряд, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в минувшем месяце в мире работало 1073 установки против 1176 в мае. При этом июньский уровень на 1148 меньше показателя за этот же месяц прошлого года.

Потребление бензина в Штатах за три дня праздника по случаю Дня независимости США в этом году было на 22% меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные GasBuddy.

Отчет по запасам бензина в США покажет их рост на 1 млн баррелей на прошлой неделе, прогнозируют эксперты, опрошенные агентством Bloomberg. Запасы нефти, как ожидается, снизились на 3 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 500 тыс. баррелей.

Министерство энергетики США опубликует доклад о запасах энергоносителей в стране за прошлую неделю в среду.