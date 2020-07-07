Экономика

17:38 07.07.2020

Эксперты не ждут существенного роста цен на природный газ на фоне избытка предложения

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Эксперты не ждут существенного роста цен на природный газ на фоне избытка предложения

Цены на природный газ отскочили от минимумов за 25 лет, достигнутых в конце прошлого месяца, однако аналитики и трейдеры не ожидают их значительного роста в ближайшей перспективе.

Восстановление цен на природный газ по темпам отстает от других активов в связи с избытком предложения, пишет The Wall Street Journal.

Фьючерсы на природный газ с поставкой в августе завершили торги в понедельник на уровне $1,83 за 1 млн британских термальных единиц (BTU). Это на 23% выше по сравнению с показателем на 25 июня, когда цена фьючерсов с поставкой в июле составила $1,482 на закрытие торгов, достигнув минимума с августа 1995 года.

Между тем фьючерсы торгуются на 24% ниже их стоимости за аналогичный период в прошлом году и на 36% ниже стоимости в 2018 году.

Инвесторы в последние недели сократили чистые короткие позиции, или ставки на падение цен, согласно данным Комиссии по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC). Однако аналитики предостерегают от чрезмерно высоких ожиданий роста цен. Они не ожидают, что цены превысят $2 на продолжительный период времени до тех пор, пока американцы не начнут включать в домах отопление.

Цены, как правило, достигают максимальных значений в пиковый период лета и зимы. Однако избыток природного газа на мировых рынках и ослабление спроса в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса привели не только к рекордно низким ценам в США в июне, но также и к самому низкому показателю за любой другой месяц в Европе.

Падение цен в Европе является особенно существенной проблемой для американских производителей, пишет WSJ.

Покупатели СПГ отменяют заказы в связи с недостатком мест для хранения ресурсов.

Согласно подсчетам аналитиков Goldman Sachs Group Inc., отмена экспортных поставок СПГ приведет к росту запасов в США, которые уже превышают прошлогодние объемы на 30%, а средний показатель за пять лет - на 18%, на 760 млрд кубических футов. Запасы могут превысить объем мощностей для хранения газа в стране в октябре, отмечают эксперты.

Goldman понизил октябрьский прогноз цен до $1,40 с $1,75.

Тем временем аналитики BofA ожидают, что цены в среднем составят $1,75 текущим летом, однако вырастут до $2,60 в четвертом квартале и до $2,90 - в первые три месяца 2021 года. Эксперты Goldman прогнозируют цены на уровне $3,50 в декабре текущего года и в январе-феврале 2021 года.

Теги: #газ #цена
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