Экономика

15:21 07.07.2020

Украина обратилась в ЕК и Секретариат Энергосообщества за помощью в конфликте с оператором ГТС Словакии – глава оператора ГТС Украины

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Украина обратилась в ЕК и Секретариат Энергосообщества за помощью в конфликте с оператором ГТС Словакии – глава оператора ГТС Украины

Словацкая сторона пользуется юридическими неточностями и считает, что не обязана добровольно внедрять европейские сетевые кодексы на границе с Украиной, в связи с чем украинская сторона обратилась в Европейскую комиссию и Секретариат Энергетического сообщества за помощью в разрешении возникшей ситуации, сообщил глава глава ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

"После того, как Украина и ЕС совместно смогли внедрить европейское законодательство на границе Украина-РФ, ситуация с ручным и непрозрачным распределением мощностей на границе Украина-Словакия выглядит крайне странной", – написал он на своей странице в сети Facebook.

Макогон напомнил, что Украина со своей стороны согласно 27 дополнению к Договору об Ассоциации с ЕС взяла на себя обязательства по транспозиции европейских сетевых кодексов и уже внедрила их. Со стороны европейских стран такие кодексы уже внедрены на границе с Польшей, Венгрией и Румынией, уточнил он.

Глава ОГТСУ указал, что этот серьезный вопрос с внедрением европейского энергетического законодательства на границе Словакия-Украина актуализировался в связи с технической проблемой – необходимостью провести ремонт на трубопроводе "Лупинг-4" ГИС "Буденцы", уже объявленный украинским оператором в период с 11 августа по 1 октября, хотя эти сроки еще уточняются.

Макогон отметил, что газопровод в точке "Буденцы" был оперативно построен в 2014 году для организации физического импорта из ЕС, так как в то время "Газпром" категорически выступал против использования для импорта более мощной инфраструктуры ГИС "Ужгород/Велке Капушаны" и является единственным гарантированным маршрутом поставки газа в Украину из ЕС в объеме 27 млн куб. м в сутки. "Поэтому предложения перенести необходимые ремонты на следующий год являются по крайней мере непрофессиональными", – подчеркнул глава ОГТСУ.

По его словам, в связи с ремонтом закрытия импорта из Словакии не планируется, а наоборот украинский оператор прилагает максимум усилий, чтобы увеличить и упростить работу трейдеров на границе Украина-Словакия. Импорт по второй существующей точке "Велки Капушаны" возможен в объеме до 110 млн куб. м в сутки, что в 2,5 раза превышает мощность точки "Буденцы" (42 млн куб. м в сутки), уточнил он, добавив, что импорт возможен также через Польшу, Венгрию и Румынию.

Макогон утверждает, что словацкий оператор мог начиная с 1 марта этого года предлагать мощности по импорту в Украину по точке "Велки Капушаны" в объеме до 110 млн куб. м в сутки, однако предлагал только 10 млн куб. м в сутки, сейчас импорт через эту точку 6,5 млн куб. м в сутки, а всего трейдерам доступна мощность для импорта 60 млн куб. м в сутки.

Глава ОГТСУ также сообщил, что после выявление технических дефектов украинской оператор безрезультатно предлагал словацкому оператору Eustream два варианта на период ремонта: бесплатный перенос уже забронированных мощностей с "Буденецы" на "Велки Капушаны" и объединение этих двух точек в одну виртуальную, как уже было сделано на границе с Венгрией и Польшей.

"Из-за того, что Eustream отказывается на словацкой стороне переносить ранее забронированные мощности с точки "Буденцы" на точку "Велки Капушаны", трейдеры могут понести дополнительные затраты, но однозначно никаких проблем с импортом не будет", – заявил Макогон. Он напомнил, что украинский регулятор НКРЭКУ уже разрешил трейдерам бесплатно перенести ранее забронированные мощности на украинской стороне с точки "Буденцы" на точку "Велки Капушаны".

В то же время ОГТСУ приветствует решение Eustream предложить дополнительные мощности на входе в Украину в точке "Велки Капушаны" в размере 60 млн куб. м в сутки на период ремонта. Украинский оператор указал, что в настоящее время уровень использования мощностей ГИС "Ужгород"/"Велки Капушаны" не превышает 40% и в дальнейшем будет уменьшаться. Это дает возможность операторам Словакии и Украины разработать варианты использования двух из имеющихся четырех труб большого диаметра для организации бесперебойного и гарантированного импорта в Украину, вместо временного решения ГИС "Будинце", отметил ОГТСУ.

Оператор подчеркнул, что системным решением в соответствии с европейскими сетевыми кодексами считает создание единой виртуальной точки и внедрение стандартного механизма распределения мощностей по принципу аукционов согласно календарю Entso-g, аналогично тому, как это работает на всех точках соединения внутри ЕС.

Согласно информации одного из участников рынка, основной причиной отказа словацкого оператора от перехода от двух существующих точек к единой виртуальной точки является снижение тарифа и потеря довольно существенного дохода при условии неизменности объемов поставок.

Теги: #словакия #макогон #огтсу #газ #украина
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