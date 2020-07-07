Количество безработных перестало расти, но рабочие места перемещаются в "тень" - министр экономики

Количество безработных в Украине перестало расти три недели назад, однако падает показатель уплаты единого социального взноса (ЕСВ), что свидетельствует о перемещении части рабочих мест в теневой сектор, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"Баланс по безработице контролируемый - не произошло существенного скачка числа безработных на 1-2 млн, чего мы боялись. Сейчас количество безработных не растет уже третью неделю подряд, остается в районе 517 тыс. чел. Новые безработные регистрируются, но и растет количество тех, кто нашел работу", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Министр считает контролируемой ситуацию с безработицей. С начала карантина трудоустроились 174 тыс. безработных."Плюс программа "Большое строительство" создает рабочие места. Статистика - штука упрямая: количество безработных перестало расти", - отметил Петрашко.

"У нас другая проблема появляется - падает уплата ЕСВ, то есть кадры частично перемещаются в тень", - указал он.



Полный текст интервью с Игорем Петрашко будет опубликован в ленте экономических новостей и на сайте агентства "Интерфакс-Украина"